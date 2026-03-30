Какъв цвят не се носи днес, и не се спори

На 30 март православната църква почита Преподобни Йоан Синайски – Лествичник. Според народните поверия, на този ден е добре да се избягват черните дрехи.

Ако птичият хор е оживен, това е знак за ранна и топла пролет. Силен вятър предвещава ветровит април, а слънчев следобед подсказва стабилно и тихо време през пролетта. На този ден се препоръчва човек да пази спокойствие, да не се впуска в спорове, да избягва груби думи, клюки, завист и всякакви форми на агресия.

Доброволната помощ и милостинята са особено ценни, а лошата дума за мъртвите, отчаянието и шумните празненства са строго нежелани. Народните вярвания също така съветват да се въздържаме от тежка физическа работа, шиене и плетене, за да се предпазим от неприятности.

По стара традиция, на този ден се приготвят сладки във форма на стълба, символизиращи духовното изкачване на душата от земния живот към Божия трон. Смята се, че следването на този обичай носи мир и покой на душите в Небесното царство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com