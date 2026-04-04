Денят, в който смъртта отстъпи – чудото и обичаите на Лазаровден

Честваме Лазаровото Възкресение или Лазаровден.

В днешната събота почитаме едно от най-големите чудеса на Иисус Христос - възкресяването на умрелия Лазар. Това станало в малкото селце Витания, недалече от Йерусалим.

Лазар бил приятел на Христос и заедно със сестрите си Марта и Мария често приемали Учителя и учениците Му на гости. Няколко дни преди страданията и кръстната смърт на Господ Иисус обаче Лазар се разболял и сестрите му съобщили за това на Иисус, за да го посети. Но Христос, Който бил в земите отвъд река Йордан, на около един ден път, нарочно се забавил два дни, докато Лазар умрял. И едва тогава казал на учениците Си: "Нека отидем сега да го събудим!".

Щом пристигнали във Витания, Христос утешил сестрите на Лазар, който бил мъртъв от четири дни, и поискал да види гроба му. А когато отишъл при гроба, вече се усещала миризма от разлагането на тялото. Спасителят се просълзил и само поискал да отстранят каменната плоча, която закривала изсечения в скалата гроб. Тогава вдигнал очи към небето, благодарил на Своя небесен Отец и казал със силен глас: "Лазаре, излез вън!".

Четиридневният мъртвец веднага се надигнал от гроба и пред погледите на всички присъстващи - Иисус, двете сестри и дошлите с тях хора - излязъл увит в погребалните повивки, както юдеите погребвали мъртъвците. Иисус помолил да го разповият и да го оставят да ходи. Така всички се убедили, че това било ново и невиждано чудо, което показало властта на Твореца над природните закони. А то е и своеобразна подготовка на Христовите ученици за Неговото славно възкресение от мъртвите.

На този ден имен ден празнуват всички, носещи имената Лазар, Лазарка, Лазарин, Лазарина, Лазо, Лачо, Лъчезар, Лъчезара, Ласка и Елизар.

Богослужение и обредна трапеза

Богослужението на Лазарова събота има свои особености. Утринната служба напомня неделната, а духовниците, облечени в светли одежди, изпълняват възкресни песнопения и тропари. След това се отслужва светата литургия на Свети Йоан Златоуст.

Постът в този ден е частично облекчен – разрешава се консумацията на рибен хайвер, който символизира новия живот и възкресението.

По традиция се приготвят малки обредни питки с човешка форма, както и разнообразни постни ястия като салати, варива и боб с олио.

Обичаи и празнични ритуали

Най-характерният български обичай, свързан с празника, е лазаруването. В него участват единствено неомъжени момичета, които обикалят домовете и изпълняват песни за здраве, плодородие и благополучие.

Въпреки поста и забраната за яйца, те често се дават като дар на лазарките. Според народните вярвания мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com