Всичко за Лазарки

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Лазарки красят домовете

Лазарки красят домовете

Православните християни празнуват днес Лазаровден, който е с подвижна дата и винаги е в предпоследната събота преди Великден. По традиция на Лазаровде...

04 април | 7:26
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Лазарки си избраха кумица

Лазарки си избраха кумица

Добрич. Малки лазарки си дадоха среща на хубавия пролетен празник в двора на Етнографската къща в Добрич. Традициите на най-пъстрите ритуали бяха прес...

12 април | 19:05
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