Денят, в който смъртта отстъпи – чудото и обичаите на Лазаровден
Лазарки - неомъжени момичета обикалят днес домовете
Следете всички новини, анализи и коментари за Лазарки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лазарки - неомъжени момичета обикалят днес домовете
Днес е един от най-красивите празници
Лесно кулинарно предложение, ако очаквате лазарки в дома си
Къща, която е посетена от лазарки е щастлива и благословена
„Разтвори се, горо, водо, да преминат лазарки!", с тази песен, пременени и с венчета на косите, с кошнички в ръце, малки лазарки огласиха селата Струм...
Православните християни празнуват днес Лазаровден, който е с подвижна дата и винаги е в предпоследната събота преди Великден. По традиция на Лазаровде...
Общината се весели навръх Великден с изложба на яйца, песни и заря С камбанен звън и празнични религиозни служби за здраве и благоденствие на жителит...
Добрич. Малки лазарки си дадоха среща на хубавия пролетен празник в двора на Етнографската къща в Добрич. Традициите на най-пъстрите ритуали бяха прес...
Благоевград. Обичаят Лазаруване ще бъде пресъздаден от ученици в Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград. Инициативата е на Детски отдел,...
Благоевград. Десетки малки лазарки тръгнаха рано-рано, при изгрев слънце, за да се пречистят в храма. После зарадваха с красотата и песните си много д...
Бургас. За първи път Община Бургас, Регионален исторически музей – Бургас и Общински детски комплекс организират общоградско лазаруване. В него ще се...