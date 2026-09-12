Денят, в който смъртта отстъпи – чудото и обичаите на Лазаровден
Лазарки - неомъжени момичета обикалят днес домовете
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Лазарки - неомъжени момичета обикалят днес домовете
На Лазаровден късаме върбови клонки, на Цветница ги окичваме по вратите на къщите си
Събитието ще се проведе на 4 април 2026 г. (събота) и ще предложи разнообразни инициативи за цялото семейство
Трапезата ви ще е празнична, ако отделите време за тези рецепти
За празника трапезата е постна
Лазаровден утре и Връбница в неделя поставят началото на честването на Празника на празниците
Гост на празника бе зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор “Култура и туризъм” Милена Желева
На Лазаровден имен ден празнуват: Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар
На Цветница е позволено да се яде риба
Днес е един от най-красивите празници
Дарява се сурово яйце на младите момичета
Лесно кулинарно предложение, ако очаквате лазарки в дома си
Къща, която е посетена от лазарки е щастлива и благословена
Пътеводител предлага на децата да научат една от красивите лазарски песни
Възкресението на Лазар е най-голямото чудо на Христос
На Лазаровден имен ден празнуват Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар
Българската православна църква днес отбелязва Лазаровден. Лазарова събота е празник с подвижна дата, отбелязва се винаги в съботата, една седмица пред...
Община Разлог организира пролетно почистване навръх Лазаровден. Масовата уборка в събота обхвана не само планинския град, но и седемте села. В акцията...
Православните християни празнуват днес Лазаровден, който е с подвижна дата и винаги е в предпоследната събота преди Великден. По традиция на Лазаровде...