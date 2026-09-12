Всичко за Лазаровден

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Лазаровден е!

Лазаровден е!

Българската православна църква днес отбелязва Лазаровден. Лазарова събота е празник с подвижна дата, отбелязва се винаги в съботата, една седмица пред...

23 април | 7:10
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Лазарки красят домовете

Лазарки красят домовете

Православните християни празнуват днес Лазаровден, който е с подвижна дата и винаги е в предпоследната събота преди Великден. По традиция на Лазаровде...

04 април | 7:26
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