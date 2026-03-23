Лазаровден в Зоопарк Стара Загора – празнична програма за малки и големи

Зоопарк Стара Загора кани жителите и гостите на града на богата и весела
празнична програма по повод Лазаровден. Събитието ще се проведе на 4
април 2026 г. (събота) и ще предложи разнообразни инициативи за цялото
семейство.
От 11.00 ч. започва Благотворителен пролетен базар, организиран от „Инър
Уийл клуб Стара Загора“, в подкрепа на каузата за повече места за отдих
и споделени моменти с близки и приятели в зоопарка.
В същото време стартира празничната програма на НЧ „Климент Охридски“–
1858 г., където посетителите ще се насладят на изпълненията на Фолклорна
вокална група „Искра“, Представителен ансамбъл за народни песни и танци
„Зорница“, Детски танцов състав „Зорничка“ и Детска вокална студия
„Розов Свят“.
Следобед, от 14.00 ч., Художествена галерия Стара Загора ще предложи на
малки и големи възможност да пресъздадат чрез обща художествена
композиция една от емблематичните творби на художника Никола Кожухаров –
„Лазарки“, вдъхновявайки се от образите, ритъма и празничната символика
на българската традиция.
„Лазаровден е празник на радостта, на срещите с приятели и семейство, на
нашите традиции и култура. За нас е истинско удоволствие да посрещнем
хората тук, в зоопарка, и заедно да създадем красиви спомени – за
децата, за родителите, за всички, които обичат българските обичаи“,
сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.
