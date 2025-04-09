Бургас празнува Цветница и Великден с пъстър и мащабен Парад на цветята, арт работилнички, рисуване, музика и танци

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Великденски празници 2025 г.

10 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

17:30 часа

Етно кафене и музей , ул. „Славянска“ 69

Концерт на ФТА „Никола Гинов“, ДФТА „Радост“ и хор към ансамбъл „Никола Гинов“

11 – 13 АПРИЛ

10:00 часа

пл. Тройката

ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР – БУРГАС 2025

Организатор: Движение на българските майки – Бургас

11 АПРИЛ /ПЕТЪК/

10:30 часа

НЧ „Възраждане –1927” – Бургас, кв. Рудник

НАДИГРАВАНЕ „ЛАЗАРСКА КИТКА ОТ ПЕСНИ И ТАНЦИ“

С участието на: ДГ „Калинка“, СУ „Св. Кл. Охридски“, Пенсионерски клуб „Кунка Драгоева“

11:00 часа

Парк к-с „Славейков“

„ОЙ, ЛАЗАРЕ, ЦВЕТНИЦА ИДЕ“

Традиционен пролетен концерт с творчески работилници и базар

Организатор: НЧ „Пенчо Славейков 1983“ гр. Бургас

11:00 часа

Етнографска експозиция на РИМ – Бургас

ул. „Славянска“ 69

Пресъздаване на уникалния ЕРКЕЧКИ ОБИЧАЙ „ЛАЗАРИ“

С участието на самодейна група за автентичен фолклор „Еркечко наследство“

17:00 часа

Централен пазар „Краснодар“

„ЦВЕТНА ВЪРТЕЛЕЖКА“ – фолклорен концерт

с участието на ФФ „Тракийче“ и ВА „Морски бриз“

17:30 часа

Празнична програма на любителските състави на

НЧ „Любен Каравелов 1940” – Бургас

Организатор: НЧ „Любен Каравелов 1940“ – Бургас

12 АПРИЛ /СЪБОТА/ ЛАЗАРОВДЕН

от 9:00 до 15:00 часа

ЛАЗАРУВАНЕ в българското село с наричане за здраве и берекет

НЧ „Васил Левски 1937“ – Бургас, кв. Горно Езерово

НЧ „Тракия 1930“ – Бургас, кв. Лозово

НЧ „Антон Страшимиров 1980“ – Бургас, кв. Черно море

НЧ „Пробуда 1929“ – село Извор

НЧ „Съзнание 1927“ – село Маринка

НЧ „Съгласие 1905“ – гр. Българово

НЧ „Пробуда 1929“ – село Равнец

НЧ „Петър Янев 1939“ – Бургас, кв. Крайморие

10:00 до 13:00 часа

Експозиционен център „Флора“

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН „ПРАЗНИК НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ЯЙЦЕ“

Организатор: Сдружение „Онкоболни и приятели“

11:00 часа

ж. к „Меден рудник“, паркова зона между бл. 46 и бл. 51

Празничен концерт „ЛАЗАРСКИ ЗВУЦИ – ПЕСНИ И ТАНЦИ НА ПРОЛЕТТА“

Организатор: НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – Бургас

16:00 часа

Експозиционен център „Флора“

„ЦВЕТОЛИНИЕ“ – фолклорно състезание и концерт на ФА „Атанас Манчев“

Организатор: НЧ „Пробуда 1880“

17:30 часа

Етно кафене и музей , ул. „Славянска“ 69

КРАФТ АТЕЛИЕ „ПЪСТЪР ВЕЛИКДЕН“ за деца с Coworking Family Burgas

18:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Зала 2

„ЦВЕТНА ПАЛИТРА“ – концерт с участието на Вокално студио „Сезони“

и Детска театрална формация „Приказен театър“

Организатор: НЧ „Пробуда 1880“ – Бургас

13 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/ ЦВЕТНИЦА

10:00 – 17:00 часа

ул. „Алеко Константинов“

АРТ БАЗАР

10:45 часа

от пл. „Тройката“ до пл. „Атанас Сиреков“

ДЕФИЛЕ „ПАРАД НА ЦВЕТЯТА“

С участието на: Артисти на кокили „Цветя“ при клуб „Дивинитас“, детски фолклорни танцови състави, детски градини и училища от Бургас, школи по хип-хоп, акробатика, художествена гимнастика, зумба, модерен балет, латино, спортни и мажоретни танци

11:00 часа

ж. к „Меден Рудник“, пред параклис „Св. Димитър“

Празничен концерт „ЦВЕТНИЦА Е!“

С участието на: ДФТС „Лазур“, ДФГ „Звъника“ и Гайдарска школа „Ясен месец“

при НЧ „Паисий Хилендарски 1928“, ДГ „Пинокио“

Организатор: НЧ „Паисий Хилендарски 1928“

11:30 часа

ул. „Алеко Константинов“

ТЕАТЪР ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ: „НАРИСУВАЙ МИ ЧОВЕК“

Постановка на Държавен куклен театър – Бургас

11:30 часа

Площад „Тройката“

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: Танцова школа „Крис“, Мажоретен състав на ПГСАГ „Кольо Фичето“, КСА „Нефтохимик 2011“, Танцова школа „Estrella“, Танцово студио 29, Мажоретен състав при НЕГ „Гьоте“, Клуб по латино танци „Бургаски делфини“,

КСТ „Нефтохимик 78“, Балетна школа „Сияние“

Водещи: Студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“

11:30 часа

Площад „Атанас Сиреков“

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: ДГ „Вълшебство“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Здравец“,

ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“, ДГ „Иглика“, ДГ „Звездица – Зорница“, Фолклорна група „Медени Звънчета“ към ОУ „Елин Пелин“, Танцов състав „Младост“ към ОУ „Елин Пелин“, ФФ „Шарени гайтани“, ДТС „Тракийче Бургас“, Народен хор „Трепетлика“ към ЦПЛР – Бургас

Водещи: Студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“

11:30 часа

Площад „Св. св. Кирил и Методий“

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: ФА „Лукойл Нефтохим“, ДФА „Трите пъти“,

ТС „Зорница“, ДТС „Хорце от сърце“ при ОУ „Братя Миладинови“, ДТС „Лъкатниче“, ДТС ,,Триптих“, ТС „Златен пламък“, ФТА „Никола Гинов“, ДФТА „Радост“, ДФТА „Атанас Манчев“

Водещи: Студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“

12:30 часа

Сцена Часовника

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: Хор към ФА „Никола Гинов“, солисти от Арт център „Точно време“, Вокална формация към детски хор „Милка Стоева“, поп и джаз изпълнители при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Вокално студио „Сезони“ при НЧ „Пробуда 1880“, Солисти от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

Водещи: Студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“

16:00 часа

кв. Лозово, площад

„ЛОЗОВСКА ХОРОТЕКА НА ЦВЕТНИЦА“

Организатор: Гражданско сдружение „Обединение квартал Лозово“

18:30 часа

Културен дом НХК, зала „Тончо Русев“

Dragon forever в Бургас – Международната танцова продукция

С участието на: Александар Георгиев, Жана Пенчева и Дарио Барето Дамас

Събитието е съфинансирано по Фонд „Култура“ на Община Бургас

17 АПРИЛ /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/

10:00 часа

НЧ „Пробуда 1929“ – село Извор

РИТУАЛНО БОЯДИСВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА

12:30 часа

Градинката до Часовника

„БАГРИЛНИЦА ЗА ВЕЛИКДЕН“

Автентичен ритуал за боядисване на яйца

Организатор: НЧ „Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. Горно Езерово

19 АПРИЛ /СЪБОТА/

23:30 часа

Храм „Св. св. Кирил и Методий“

Пасхална служба, отслужена от Негово Високо преосвещенство –

Сливенски митрополит г-н г-н Арсений

20 АПРИЛ /ВЕЛИКДЕН/

11:00 часа

Парк в к-с Изгрев

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ с участието на странджанската народна певица

Жечка Сланинкова

Организатор: НЧ „Изгрев 1909“ – Бургас

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