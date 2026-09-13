Велики вторник! Какво се случва на втория ден от Страстната седмица
Днес е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните
Следете всички новини, анализи и коментари за Страстна Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес е ден за поучения, нравствени наставления и за дарения за бедните
На Велика сряда е строго забранено да се сключват бракове, да се ходи на гробището и да се прави помен за починали
Девойките носят мълчана вода
Всяка дама, която иска да е красива дълго време, може да измие лицето си с вода, в която е престоял златен накит
Лятото идва, ще видим рекорди
На Велики понеделник, ще започне деветото мироварене в най-новата история на Българската православна църква
Миряните се стараят да правят колкото се може повече добрини
Всеки ден от тази седмица обикновено се определя като "велик“ или "страстен“
Идват ветрове и дъждове
Според традицията великденските яйца се боядисват рано сутринта на Велики четвъртък
На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на "мълчана вода"
Според традицията в ранното утро на Великата сряда родителите изпращат децата да наберат китки здравец
Последната седмица преди Възкресение Христово е наречена Страстна седмица
На днешния ден Спасителят разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа
Започва Страстната седмица - последната от живота на Исус Христос
Живакът в термометрите удря 26 градуса, дъжд и сняг на Велики вторник
Ватинакът отменя литургиите за Великден
Отменят се и всички публични събития по време на Страстната седмица
Европа никога няма да е велика, ако не признае и осъди арменския геноцид
На Велики понеделник Христос, влизайки в Йерусалимския храм, се разгневил на събралата се тълпа