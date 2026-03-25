Яйцата стават златни. Голямото поскъпване

Яйцата са поскъпнали близо двойно за година. Ето какво показват данните на КНСБ. Миналият март 10 яйца на дребно са стрували 2,86 лв. А този февруари - вече 2,98, но в евро.

А как изглеждат цените на пазара днес и каква е прогнозата на търговците за Великден?

На павилион в Ямбол яйцата са от производител, по 22 евроцента за брой, предаде бТВ.

„20 цента беше, преди повече от месец. Е, разбира се, че има някои, на които им прави впечатление, че с два цента са повишени, но повечето купуват“, казва Рада Калмукова, производител.

От павилиона на производителя, където цената на едно яйце е 22 евроцента, в някои от хранителните магазини цената скача до 25 евроцента.

В други търговски обекти цената гони 30 евроцента.

Цените на едро са скочили двойно - през март миналата година едно яйце е средно 34 стотинки, сега бройката е от 23 евроцента, по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

„В рамките на 55-60% от цената на яйцето се определя от цената на суровините. Другото важно са електроизточниците и цената на газа. Ние гарантираме оптимални нива на микроклимата, включително температурата. Това води до още едни 25-30 % при ценообразуването“, казва д-р Петя Петкова, изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите.

Очаква се потреблението преди Великден да расте заедно с цените

„Клиентите непрекъснато питат - ще има ли увеличение, което вече е факт, яйцата започнаха да се увеличават“, обясни Валентина Ангелова, търговец.

В големите търговски вериги 10 броя яйца са на цена от 2,50 до 2,90 евро според вида и размера.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com