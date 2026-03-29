Заради войната! Драма с Благодатния огън

Гърция готова с военен самолет

29 мар 26 | 17:33
Мира Иванова

Как Благодатният огън ще стигне до православните християни на Великден? Гърция има готов стратегически план за пренасяне на Благодатния огън от Йерусалим въпреки войната. Ако ситуацията за сигурност в региона се влоши, Атина има готовност да включи военен самолет за пренасяне на огъня.

Планът за безопасна мисия е разработен съвместно с израелското Министерство на външните работи и Йерусалимската патриаршия.

Атина е съгласувала при повишаване на напрежението в Йерусалим да изпрати военен самолет, за което гръцките власти са получили разрешение от Израел, съобщават от Министeрството на външните работи в южната ни съседка.

На Велика събота гръцка делегация ще пристигне с граждански полет в Йерусалим за пренасянето на огъня. Гръцки духовници, включени в делегацията, ще се срещнат с представители на патриаршията и ще присъстват на запалването на огъня.

След пристигането си след това в Атина огънят, с помощта на военни самолети, ще достигне до всички отдалечени краища на Гърция. Тази година ситуацията е различна, защото хиляди гърци, които по традиция на Великден посещават Йерусалим, не могат да пътуват до там.

Мира Иванова

Антирелигиозен
преди 1 час

ДОЛУ ХРУСТИЯНСКАТА ЕРЕС И ЗЛОКОБЕН КУЛТ ! "благодатният огън" Е ЕДНА ОТ ИЗМАМИТЕ НА ТИЯ ШАРЛАТАНИ ! НЯМА НИКАКЪВ ТАКЪВ ОГЪН- ДОЛНОПРОБНА ЛЪЖА ! КАКТО И "христовата плещеница" ! ХРИСТИЯНСКАТА ЛЪЖА ЗА ОНЯ УЖ ВЪЗКРЪСНАЛИЯ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЛЪЖА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ !

Откажи
Против
преди 1 час

ДОЛНОТО ЕВРЕЙСКО ПЛЕМЕ- ИЗМИСЛИЛО НАЙ-ГОЛЯМАТА ЛЪЖА В ИСТОРИЯТА- ТАКА НАРЕЧЕНОТО "християнство" !

Откажи