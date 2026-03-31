Не оставяйте мръсни съдове днес: може да обърне късмета ви

На 31 март църквата чества паметта на Свети монах Ипатий, епископ Гангърски.

Свети Ипатий се ражда в период на трудности за християнската общност в Волиния.

Още от младостта си той посвещава живота си на молитва, пост и изучаване на Светото писание, проявявайки изключителни духовни качества, които го водят до високия сан на епископ.

Като епископ той се грижи за духовното и моралното състояние на своето паство, наставлява свещениците и подпомага образованието в манастирите и енориите, укрепвайки вярата и църковния ред.

Освен това възстановява разрушени църкви, основава нови манастири и организира скриптории, оставяйки пример за служение, любов към ближния и духовно вдъхновение за всички вярващи.

Според народните наблюдения, ако в този ден духа силен вятър, предстои студен април. Леки и високо носещи се облаци пък предвещават хубаво време през следващите дни.

На този ден е добре да се погрижим за реда в дома - да се изчистят помещенията, да се измие подът и да се обърне внимание на масата и мивката.

Не се препоръчва да се оставят мръсни съдове или да се взимат пари и вещи назаем, защото това може да доведе до неприятности или да навреди на късмета.

