Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания

По покана на Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия, Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще осъществи мирно посещение в Йерусалимската патриаршия от 25 до 30 септември 2026 г.

В състава на делегацията са включени Техни Високопреосвещенства Варненският и Великопреславски митрополит Йоан и Неврокопският митрополит Серафим, Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач и други придружаващи лица.

Програмата предвижда официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини и съвместно отслужване на св. божествена Литургия от двамата предстоятели на 27 септември.

Посещението ще продължи в Кралство Йордания, където програмата включва срещи и поклоннически посещения. Предвижда се и среща на Българския патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула II.

Посещението е израз на утвърждаваните през вековете братски отношения и духовни връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия. То ще засвидетелства единството в православната вяра и съпричастността към християните в Светите земи, както и общата молитва за мир в Близкия изток.