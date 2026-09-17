Всичко по темата Патриарх Даниил

Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания
Посещението е израз на утвърждаваните през вековете братски отношения и духовни връзки между Българс...
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Посещението е израз на утвърждаваните през вековете братски отношения и духовни връзки между Българс...
Монашеското братство е единствен разпоредител на собствеността на Синайската света обител, казва Нег...
Негово светейшество изпрати поздравителен адрес
Вярата ни учи да възрастваме в единство и любов помежду си, каза в Ловеч Негово Светейшество
Американският дипломат посети Видин