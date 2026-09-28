Ден за истината. Почитаме светец, въвел основно правило в църквата

Днешният ден в православния календар носи паметта на двама велики Божии мъже - преподобни Харитон Изповедник и свети пророк Варух. Това е ден, в който Църквата ни връща към силата на изповедничеството, към смирението на пророческия дух и към онзи тих, но непреклонен път на вярата, който устоява на гонения, страх и изпитания.

Преподобни Харитон Изповедник - светилник на пустинята и основател на монашески общности

Преподобният Харитон е роден и живял в Икония, Мала Азия, през III–IV век – време на жестоки гонения срещу християните. При император Аврелиан той открито изповядвал Христовото име и отказвал да се поклони на езическите богове. Заради това бил арестуван, подложен на мъчения, хвърлен в тъмница и изпратен на заточение.

Според преданието Бог го запазил жив въпреки жестокостите. След смъртта на императора гоненията били прекратени и Харитон се оттеглил в пустинята, където посветил живота си на молитва, пост и духовни подвизи. Около него започнали да се събират ученици, привлечени от неговата чистота и сила на духа. Така възникнали първите монашески общности, свързвани с името му.

От преподобни Харитон е останал и обредът на монашеското подстрижение - символичното отричане от света и посвещаване на Бога. Доживял до дълбока старост, оставяйки след себе си духовна традиция, която продължава да живее и днес.

Свети пророк Варух - верният писец на пророк Йеремия

Свети пророк Варух е живял през VI век пр. Хр. и е бил ученик, сподвижник и писец на пророк Йеремия. Той записвал пророчествата за предстоящото вавилонско пленение и ги огласявал пред народа, заради което двамата били преследвани. След разрушаването на Йерусалим Варух оплаквал гибелта на града и останал верен на Божието слово до края на живота си. Умира в Египет, малко след мъченическата кончина на своя учител.

На него принадлежи книгата "Пророк Варух" – пет глави, в които се говори за греховете на народа, за наказанието, за надеждата за завръщане от плен и за пророчеството за идването на Сина Божий.

Традиции, обичаи и народни вярвания за деня

28 септември е известен в народния календар като Харитоновден. Това е ден, свързан с молитва за закрила, за духовна твърдост и за избавление от страхове и беди. Хората палят свещи за здраве и за мир в дома, а според старите вярвания денят е особено подходящ за започване на духовни дела - пост, молитва, прошка.

Смята се, че преподобни Харитон помага на онези, които се борят с вътрешни изпитания, със съмнения или с тежки житейски решения. На този ден се правят и малки добрини - подава се ръка на човек в нужда, защото "който помогне на страдащия, сам ще бъде избавен от беда".

Забраните, които се спазват днес

Народната традиция е категорична: На Харитоновден не се вършат тежки работи. Счита се, че всяко прекомерно физическо натоварване „отнема силата“ на човека и може да донесе болест или неуспех.

Не се шие, не се пере и не се чисти - вярва се, че така човек „зашива“ късмета си и затваря пътищата пред себе си.

Не се започват нови домашни ремонти, не се местят тежки предмети и не се вдига шум.

Особено важно е да се избягват кавги, обиди и лоши думи – според поверията всяка изречена негативна мисъл на този ден се връща двойно към този, който я е произнесъл.

Кой празнува имен ден?

Имен ден празнуват всички, които носят имената:

Харитон, Харитона, Хари, Хариета, Харитонка, Тони, Тонка, както и производните им.