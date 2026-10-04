Свещен ден на 4 октомври: Какво не трябва да правим

На 4 октомври православният календар почита паметта на свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина, и света мъченица Виринея. Денят съчетава църковната памет за непоколебимата вяра на двамата светци с множество народни обичаи и поверия. В старите представи това е време за предпазване на дома, подготовка за зимата и внимание към думите, парите и хората, които прекрачват прага.

Свещеномъченик Йеротей

Св. Йеротей е роден в Атина във време, когато християнството започва да се разпространява в гръцките земи. Получава добро образование и се отличава с познания по религиозни и философски въпроси, а по-късно посвещава живота си на проповядването на християнската вяра.

Като епископ на Атина Йеротей печели уважението на вярващите със служението и твърдостта си. Преданието разказва, че остава непоколебим във вярата си въпреки преследванията и мъченията, на които е подложен. Неговата духовна сила се превръща в пример за християните, които също са принудени да защитават вярата си.

Мъченицата Виринея избира вярата пред пленничеството

На този ден Църквата почита и света мъченица Виринея, дъщеря на света мъченица Домнина. Според преданието Домнина и двете й дъщери били заловени от езичници по пътя между Едеса и Йерапол.

Когато видели река по пътя си, трите жени решили, че е по-добре да предадат живота си на Бога, отколкото да попаднат живи в ръцете на преследвачите си. След молитва те се хвърлили във водата. Църквата пази паметта им като свидетелство за непоколебима вяра и решимост.

По изгрева предсказвали времето

Народният календар свързва 4 октомври и с наблюдението на природата. Предците ни вярвали, че червеният изгрев предвещава силен вятър през деня. Ако конете пръхтят, това се приемало като знак, че времето ще остане топло.

Хората наблюдавали внимателно подобни знаци, защото началото на октомври вече насочвало мислите към идващата зима и подготовката на дома и стопанството за студените месеци.

Извадете зимните дрехи

Стар обичай повелява на 4 октомври зимните дрехи да бъдат извадени от гардероба, дори времето навън все още да е топло. Според поверието така зимата се „плаши“ и няма да бърза да пристигне с пълната си сила.

В домовете се окачвал и чесън, който според народните представи пази от зли сили и неблагоприятни влияния. Особено внимание се обръщало и на прага на къщата - смятало се, че човек не трябва да стои дълго там, за да не привлече неприятности.

Какво не трябва да се прави

На този ден не се препоръчва мързелуването. Вярвало се е, че човек трябва да бъде деен и да довършва започнатата работа, за да не се натрупват трудности през следващите седмици.

Не е добре да се вземат или дават пари назаем, защото старото поверие предупреждава, че дългът може трудно да бъде върнат. Младите момичета били съветвани да внимават при общуването с непознати и да не канят чужди хора в дома си.

Сред старите забрани е и промяната на прическата. Предците ни вярвали, че рязката промяна във външния вид на този ден може да донесе нещастие.

Ритуал за красота и младост

Девойките и младите жени спазвали и особен обичай, свързан със запазването на красотата и младостта. Те се въздържали от храна до вечерта, вярвайки, че това ще им помогне да съхранят свежестта и хубостта си.

Народните поверия за 4 октомври са останали като част от традиционния календар и не са част от православното богослужение. Църковният смисъл на деня е свързан преди всичко с паметта за св. Йеротей и св. Виринея и с техния пример за вяра и духовна твърдост.