Рожден ден днес празнува джаз и поп изпълнителката, актриса, журналистка и психотерапевт Весела Георгиева Костова. По-известна с артистичния си псевдоним Весела Нейнски (фамилията на майка ѝ), родена е на 20 ноември 1971 г. в София в семейство на изтъкнати музиканти - баща ѝ е композиторът и бивш ректор на Националната музикална академия проф. Георги Костов, а майка ѝ е виолистката Мара Нейнска.

Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков" със златен медал и специалност пиано, а след това се дипломира в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" със специалностите "Оперно пеене" и "Хорово дирижиране". Специализира белканто в академиите "Борис Христов" и "Санта Чечилия" в Рим, както и мюзикъл в Ню Йорк.

Професионалната ѝ музикална кариера започва през 1995 г. в Музикалния театър "Стефан Македонски", а в Народния театър "Иван Вазов" четири години играе в спектакъла "Декамерон". Изнасяла е оперни, камерни и джаз концерти в София, Рим, Виена, Лондон, Берлин, Москва и Истанбул. Успоредно с музиката работи като радио- и телевизионен водещ и добива широка популярност с участията си в риалити формати като "ВИП Брадър". По-късно завършва магистратура по психология и специализира холистична медицина, психотерапия и хипнотерапия в Лондон и България.

Днес празнуват още:

Димитър Станчев, оперен певец

О.р. ген Кирил Радев, бивш директор на НСБОП

Светла Петрова, журналистка

Д-р Методи Миразчийски, ръководител Център по електрофизиология и кардиостимулация в УМБАЛ "Софиямед".