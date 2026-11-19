Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви оставката си на редовното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Вълчев направи изказване по време на обсъждането в комисията на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 година, внесен от Министерски съвет на 16.11.2026 година.

„Бих искал първо пред народните представители в комисията по културата и медиите да обявя за оставката си като генерален директор на БТА. Ще я внеса с писмено заявление до председателя на Народното събрание заедно с удостоверението за избора ми за вицепрезидент, което Централната избирателна комисия очаквам да ми връчи през следващата седмица“, каза Вълчев в началото на изказването си.

"Веднага след изборите обявих, че докато бъда освободен като генерален директор оставам ангажиран с подготовката на бюджета на БТА като ще продължа да отстоявам, че за възнагражденията в БТА, БНТ и БНР трябва да се прилага същият подход, както за учителите, защото огромната отговорност на медиите, като носещи знанието за днешния ден, ги приравнява на училищата", продължи Кирил Вълчев.

Вълчев каза, че средномесечното възнаграждение в БТА,

включително допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и допълнителното материално стимулиране, към 31 октомври 2026 г. е 1330 евро.

Затова генералният директор на БТА предлага между двете четения на държавния бюджет да бъде обсъдено увеличение на възнагражденията в БТА, Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Съвета за електронни медии (СЕМ) поне със същия процент като в училищата, а при възможност да започне и поетапното им изравняване.

Според него подобен подход заслужават и работещите в други сфери, свързани с просветата и културния живот – библиотеки, музеи, галерии, театри, оркестри и читалища.

Той постави и въпроса за необходимостта от

системна подкрепа чрез програми за частните медии,

особено регионалните и българоезичните медии на българските общности по света.