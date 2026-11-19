Като ни проникнат в банковите данни, могат да направят така, че да ни се случват доста неприятни неща. При тази търговия онлайн става неизбежно наши данни да попаднат в ръцете на лоши хора. Затова трябва да бъдем изключително внимателни в какви сайтове влизаме, какви данни предоставяме и така нататък. Това заяви проф. Михаил Константинов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио ФОКУС.

"Става въпрос, мисля, че за 130 гигабайта данни или 62 милиона страници, което, ако се пресметне за оказания период, означава по 70 мегабайта на ден. Какво е изтекло в тези данни, кой е проникнал в тези бази данни и трето, разбира се, какви са щетите?"

"Може би най-важното е дали при тези прониквания има промяна на данните. Пробиви стават, това е неизбежно при съвременната компютъризация на обществото, те се усилват много тревожно в последно време.

Оказва се, че Европейската комисия е била с много пробито информационно пространство в продължение на 5 дни", съобщи експертът.

"През последните няколко години, особено през последните 10,

основен фактор в тези пробиви става изкуственият интелект.

Самите институции го използват за защита на своите информационни масиви. Мощта и способността на изкуствения интелект нарастват не с месеци, не със седмици, а дори с часове", каза още той.

"Самите банкови системи не са 100% сигурни. Те могат да бъдат пробити. Ако давате своите данни, ги давайте на физическо или на юридическо лице, което е с авторитет.

Не влизайте в съмнителни сайтове с примамливи, неестествени реклами,

сигурността е от А до Я. Няма важни и много важни неща. Всичко е важно при компютърната сигурност", уточни Михаил Константинов относно защитата на банковите данни на хората при онлайн плащания.