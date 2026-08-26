Левски обяви групата за битката тази вечер

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на АЕК в реванша от плейофната фаза на турнира Шампионска лига.

Наставникът на "сините" продължава да не може да разчита на Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич.

Трайно контузени са Радослав Кирилов и Оливер Камдем.

Новото попълнение Марко Груич очаквано не намери място в състава на Левски, тъй като не е картотекиран за мачовете срещу АЕК.

Групата на Левски за гостуването в Атина:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Хевертон, Алекс Сантейес, Майкон

Полузащитници: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа