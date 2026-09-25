Обрат с един от кандидатите за треньор на ЦСКА

Турският треньор Абдула Авджъ, който е смятан за един от кандидатите за наследник на Христо Янев в ЦСКА, се размина с Чорум късно снощи. 63-годишният специалист беше в напреднали преговори с амбициозния клуб и се смяташе, че двете страни са много близо до споразумение, след като бяха постигнали договорка по много въпроси.

В крайна сметка преговорите между двете страни са пропаднали късно снощи, съобщава журналистът Решат Джан Йозбудак, пише "Гонг". Новият треньор на Чорум ще бъде легендарният нападател Бурак Йълмаз.

Счита се, че Абдула Авджъ е един от вариантите пред ЦСКА за нов треньор. Опитният специалист за последно е бил начело на Трабзонспор през 2024 година. Преди това е водил още Истанбул Башакшехир, Бешикташ и националния отбор на Турция.

"Армейците" все още не са се спрели на нов наставник, който да наследи Христо Янев. Опцията с Алексей Шпилевски на този етап изглежда, че вече не е актуална.