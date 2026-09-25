Невероятна новина разтърси световния футбол! ОБНОВЕНА

Наистина, невероятна новина разтърси Висшата лига и английския футбол като цяло. Става въпрос за делото по 115-те обвинения на Манчестър Сити, свързани с нарушаване на финансовите правила на лигата.

"Гражданите" са признати за виновни по почти всички обвинения, като се очаква да обжалват присъдата, издадена от независима комисия, твърдят всички реномирани източници, сред които The Times и The Athletic.

Идва ли краят на една несправедливост години наред

Не се знае каква ще е евентуалната санкция за Манчестър Сити, но ако не спечелят обжалването, това може и да е краят на "гражданите" в английския елит, както и в професионалните лиги в Англия.

Очаква се като минимум да получат изключително голяма финансова санкция, както и забрана за трансфери, а и сериозно отнемане на точки. Дали това ще стане, все още не се знае, тъй като трябва да мине обжалването, но на този етап много експерти очакват клубът от "Етихад" да бъде сериозно застрашен минимум от изпадане от Висшата лига.

Говорител на Манчестър Сити коментира пред The Athletic:

"Процесът във Висшата лига продължава, като предстои да бъдат завършени значителни елементи и той е обект на строга конфиденциалност. Поради това позицията на ФК Манчестър Сити остава в съответствие с изявлението на клуба от февруари 2023 г. Клубът усърдно спазва надлежния процес в продължение на осем години въз основа на това, че бордът и изпълнителната власт на Висшата лига ще се държат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от партизанско влияние".

В изявлението си от февруари 2023 г. клубът заяви, че е "изненадан" от обвиненията и "приветства прегледа на този въпрос от независима комисия, която безпристрастно да разгледа изчерпателния набор от неопровержими доказателства, които съществуват в подкрепа на неговата позиция".

Дълги години разследване, хората не вярваха

Разследването срещу Сити започна след публикуването на изтекли финансови документи от германския вестник Der Spiegel през ноември 2018 г. Клубът беше обвинен след разследване на предполагаеми нарушения в периода между 2009 и 2018 г. и беше отнесен към независима комисия, която да се произнесе по обвиненията.

Едни от най-шокиращите сценарии са свързани с това, че трите титли, които Сити печели между 2009-а и 2018-а, могат да бъдат отнети от клуба. Именно това е периодът, за който се отнасят въпросните нарушения.

Взимат ли още титли Ливърпул и Манчестър Юнайтед?

През 2012-а и 2018-а градският съперник Манчестър Юнайтед завършва на второ място в Премиър лийг след “гражданите”, което означава, че хипотетично към актива на “червените дяволи” от 20 шампионски титли могат да бъдат добавени още две. През 2014-а пък подгласник на Манчестър Сити е Ливърпул, така че тази титла може да отиде в ръцете на мърсисайдци, водени по това време от Брендън Роджърс.

Дори титлите да не бъдат отнети директно, съществува хипотеза, че в тези сезони могат да бъдат отнети точки от актива на Манчестър Сити. Това прави казусите с 2012-а и 2014-а още по-интересни, защото в първия случай “гражданите” печелят трофея само благодарение на по-добрата си голова разлика от Юнайтед, а във втория разликата между Сити и Ливърпул в крайното класиране е само две точки. През 2018/2019 и 2021/22 мърсисайдци пък финишират само на точка от големия си съперник по това време. Тези сезони обаче вече са отвъд периода, за който Сити би трябвало да носи отговорност.

Дори и да не се стигне до този сценарий, наред с останалите санкции, които потенциално Манчестър Сити може да получи, конкурентите със сигурност ще заведат дела за сериозни финансови компенсации заради пропуснатите ползи в този период, в който големият им конкурент се е възползвал от нерегламентирано предимство.

Много фенове по света и най-вече в английския футбол очакват с нетърпение да видят дали правдата в този алчен, колумпиран и комерсиален до дъно съвременен футбол ще победи.