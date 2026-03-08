Нови подробности за Малена! Решаващ ден

Решаващ ден предстои на звездата ни в сноуборда Малена Замфирова. Утре сутринта ще оперират Малена! Водещият лекар от екипа, който ще извърши интервенциите на таза и бедрената кост на сноубордистката, я посети днес следобед и потвърди, че тя може да бъде оперирана.

Остава анестезиолозите да преценят дали 16-годишната спортистка ще бъде в състояние да понесе двете операции една след друга.

Днес Малена е по-добре, а по лицето ѝ има усмивка, заради стотиците съобщения в знак на подкрепа.

"Малена е доста по-добре, отколкото беше преди няколко дни. Вече диша без подаване на кислород. От време на време се задъхва, но поддържа стабилна сатурация над 90. Пулсът ѝ е много висок, около 100 постоянно, което компенсира невъзможността на организма да получава кислород все още заради белодробната травма и остатъчния белодробен оток. Но е контактна, дори се смяхме заедно. Ние сме оптимисти", коментира бащата на Малена - Анатолий, пред bTV.

"Много здрав характер въпреки тежките травми, които е получила, защото тя е смазана от горе до долу. Доста кости са счупени и болката е огромна. Тя намира сили да се смее, да се държи мъжки. Тя е очарована и поласкана от вълната на подкрепа, която се случва в България, че и не само - видяхте състезателите от Световната купа, които я подкрепят. Смятам, че ако това продължи, ще я вдигне, ще ѝ даде допълнителна вяра и сили, въпреки че тя не е слаб човек и се справя и сама"

"Много е щастлива, радва се, гледа видеата, особено видеата на малки деца, които са ѝ изпратили. Момиченца слагат чертите. Състезанието днес в Банско протече под егидата "Караме за Малена". Много е мило това и много сме очаровани. Не само тя, а и ние като нейни съотборници и семейство"

"Още е стресната и не може да повярва какво се случило. И когато ѝ казваме кога евентуално ще може да ходи, или кога евентуално ще може да се върне към активна дейност, плаче много сериозно. Уроците по философия, които трябва да вземе, тепърва ще ги взимаме заедно. Сега съм тук именно да си говоря с нея и да ѝ помогна психически да преодолее ситуацията. Ако ме питате дали е готова за това, което се случи - не. Дори тя не беше готова. И аз ще остана сега до нея, за да я подготвя"

Предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com