Пореден резил! Люксембург прегази националите

Пореден резил на футболните ни национали. Въпреки, че президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо, постави цел: изкачване в по-горната дивизия, нашите се оставиха Люксембург буквално да ги прегази.

Имаше времена, в които мачовете срещу Люксембург бяха формалност. В които България излизаше, отбелязваше два-три гола и прибираше точките. В които Великото херцогство беше футболно джудже, а ние – поне по спомен, нация с характер, с класа, с традиция.

Тези времена приключиха. В Пловдив, пред едва две хиляди зрители и под погледа на президента на БФС Георги Иванов - Гонзо, националният ни отбор записа първата загуба в историята си от Люксембург. Резултатът 1:2 не е просто цифра. Той е диагноза.

Началото, което обещаваше друго

Асен Чандъров откри резултата в 18-ата минута – гол, който изглеждаше като светъл знак в тъмното. Комбинацията беше по учебник: диагонален пас, движение без топка, подаване към точната зона, удар без колебание. Дебют и гол – мечтаният старт за младия играч на „Ботев“.

Но това беше последният момент, в който България изглеждаше като отбор, който знае какво прави.

Люксембург – по-бърз, по-организиран, по-уверен

Гостите не се стреснаха. Напротив - започнаха да играят футбол. В 37-ата минута Леандро Барейро изравни след груба грешка в нашата защита – грешка, която не е инцидент, а симптом. В 65-ата минута Венсан Тил направи пълния обрат – удар, който Наумов не успя да спре след неубедителна намеса при корнер.

Това не беше случайност. Люксембург беше по-активен, по-бърз, по-агресивен. Те играеха футбол.

Ние играехме нещо друго.

Стадионът – тъжен декор на още по-тъжна вечер

На трибуните – около две хиляди души.

Гостите – десетина фенове с бири в ръка, които изглеждаха по-уверени от целия ни отбор.

Пловдив – мълчалив, уморен, примирен.

Това не беше атмосфера на национален мач. Това беше атмосфера на провинциална контрола, в която никой не вярва в нищо.

Играта - хаос, страх и липса на идея

България започна активно, но след първите 20 минути всичко се разпадна. Защитата грешеше, халфовата линия губеше топки, нападението се задъхваше. Люксембург разиграваше с едно докосване, намираше пространства, стреляше, атакуваше.

Нашите закъсняваха, подхлъзваха се, губеха единоборства, подаваха назад. Второто полувреме беше картина, която спортните сайтове описаха като „комична“, „абсурдна“ и „предизвикваща ироничен смях“ .

Селекционерът – без план, без реакция, без промяна

Александър Димитров направи смени, но не промени нищо. Станислав Иванов, Мартин Минчев, Марин Петков – всички влязоха, всички опитаха, но без идея, без структура, без посока. Нито един отбор не се обръща само със смени.

Обръща се с характер. А той липсваше.

Историческият контекст - от 14 победи до първи резил

Преди този мач България имаше 17 срещи с Люксембург: 14 победи, 3 равенства. Нито една загуба.

Днес тази статистика е минало. Днес започва нова глава и тя не е приятна.

Финалът – не просто загуба, а предупреждение

Това не е просто резил. Това е сигнал. Аларма.

Българският футбол не просто губи мачове. Той губи идентичност и самочувствие.