Илия Груев - никога не се отказвай от мечтите си

Илия Груев разкри кои са били идолите му като дете и добави, че винаги е харесвал и се е учил от хората, които играят на неговата позиция. Той говори пред талантите на столична академия, на която подари 100 футболни топки.

„Много харесвах испанците Шави Ернандес, Андрес Иниеста и Серхио Бускетс, както и германците Бастиан Швайнщайгер и Тони Кроос. Всичките играеха на моята позиция и се опитвах да се уча от тях.

Рано усетих магията и знаех, че обожавам да играя футбол. И също така знаех, че футболът ще бъде моят живот. Да, баща ми ми беше пример – говорили сме, но по-важното беше личният пример.

Да го гледам как е напълно отдаден, прави всичко, за да играе на най-високо ниво. Винаги сме коментирали с него какво мога да правя по-добре и какво правя добре. Дали беше повече баща или повече треньор Илия Груев-старши?

Ами мога да кажа микс от двете“, започна капитанът на българския национален отбор.

„Още когато преминах от школата на Рот Вайс Ерфурт в тази на Вердер осъзнах колко е важно това, което правиш извън терена за представянето ти. Много се залага на дисциплината в Германия и това едва ли ще изненада някого. Но също така и те приемат топло и сърдечно. Най-важното е винаги развитието на футболиста“, продължи Груев.

Наслаждавайте се на тази велика игра

Той отдели близо едно полувреме за снимки, автографи, лични разговори с децата от ФК София-Спорт. Освен 100-те топки, Груев направи и лични подаръци – два чифта футболни обувки, фланелка с номер 44 на Лийдс Юнайтед и четири билета за домакински мач на тима. От своя страна ФК София-Спорт пък му връчи сувенири.

На срещата, която се състоя в в зала "Витоша" в Интер Експо Център в столицата, Груев каза на децата, че никога, никога не бива да се отказват от мечтите си, дори само един човек да вярва в тях.

„Вярвайте в себе си дори само един още един човек да вярва във вас. И това е много! И за мен мога да кажа, че е имало хора, които не са вярвали, че ще стигна до върха. И също така искам да ви кажа – наслаждавайте се на тази велика игра“, обърна се Груев към децата.

Само с говорене няма да стане

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти - да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта.

Той сподели очакванията си за предстоящите мачове на "лъвовете" в Лигата на нациите, като заяви, че тимът ни има шанс да спечели своята група, където са още Люксембург, Естония и Исландия.

"Много се радвам, че направихме такова хубаво събитие. И аз бях като тези деца. Не е лесно, просто трябва да обичат играта, да се развиват. Трябва да получат и шанс. Знаем, че в тази държава не е много лесно. Ако бъдем позитивни, нещата могат да се променят към по-хубаво. Тези деца заслужават шанс и се надявам да го получат.

Атмосферата в националния отбор е позитивна. Ситуацията не е лесна, виждаме резултатите в последните години. Никой от нас не иска да сме там, където сме. И ние искаме да побеждаваме. За жалост това не е лесно.

Ако само мрънкаме и се жалваме, че сме там, където сме, това няма да помогне. Дано това нещо се види в събота и да победим Люксембург.

Сега се връщам от контузия, вече се чувствам добре. Ще мислим мач за мач. Най-важното е това, което правим на терена. Всичко странично ни взима от енергията. Работим, тренираме и се опитваме да се подобрим тактически. Това е първата стъпка.

Можем да гоним първото място

Мисля, че е нормално в тази група да искаме да станем първи. Имаме два мача вкъщи и искаме да ги вземем. Нашата цел е да станем първи, това е ясно. Трябва да бъдем концентрирани и да играем над нивото ни. Това са 6 мача, в които трябва да се представиш добре. Това не е лесно.

Ние сме в група С, това е реалността. Сега имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане. Трябва да го покажем на терена. Надяваме се всички да се развиваме и да се вижда по-добра игра от нас. Всички го искаме. Знаем какви са ни възможностите. Не решаваме на кой стадион да играем. Стадионът в Пловдив е хубав, има хубава атмосфера там. Радваме се, че ще играем в Пловдив.

Нямам намерение да напускам Лийдс

Аз съм много щастлив в Лийдс. Хората имат добро отношение към мен. Развиваме се много добре", каза Илия Груев. В същото време мениджърът на английския елитен “Лийдс” Даниел Фарке за първи път говори за състоянието на българския национал Илия Груев.

През април проблем с менискуса сложи преждевременен край на сезона за опорния халф. Преди старта на Висшата лига Фарке обяви, че има на разположение всички играчи без Гудмундсон и Ньонто за гостуването на “Нотингам”, спечелено с 1:0. Самият Груев чрез пост в инстаграм обяви, че се е завърнал.

След пет месеца извън терените Илия Груев отново записа игрови минути, след като се завърна в състава на дубъла на Лийдс Юнайтед при зрелищното равенство 4:4 срещу Мидълзбро във Висшата лига 2.

Българският национал остана на терена 85 минути и се отчете с асистенция за четвъртия гол на своя тим. В 72-рата минута той подаде на Фреди Лейн, който се разписа за Лийдс в динамичния двубой.

За последно Груев игра през април при победата с 3:0 над Уулвърхямптън, когато напусна принудително още в 12-ата минута заради травма в коляното. Последва продължително лечение и възстановяване, а сега халфът направи първата важна крачка към завръщането си в първия състав на Лийдс.

Появата на Груев идва в ключов момент за българския футболист, който през март беше избран за Футболист №1 на България за 2025 година и вече гледа към завръщане в мачовете на представителния тим на английския клуб.

Груев прави професионалния си дебют за Вердер Бремен във втория кръг от Купата на Германия на 23 декември 2020 г., влизайки като резерва в 87-ата минута на мястото на Жан-Мануел Мбом срещу Хановер 96. Мачът като гост завършва с 3:0 победа за Вердер.

На 31 август 2023 г. Груев подписва с клуба от Чемпиъншип – „Лийдс Юнайтед“ за 4 години.

Груев играе за националния отбор на България до 17, 18, 19 и 21 години Той получава първата си повиквателна за мъжкия отбор на 5 септември 2022 г., за мачовете от Лигата на нациите срещу Гибралтар и Северна Македония на 23 и 26 септември 2022 г. Той дебютира в мача срещу Гибралтар на 23 септември, спечелен с 5:1 от България.

На 22 март 2026 г. е избран за Футболист № 1 на България за 2025 година.[15] След него се нареждат Ивайло Чочев (Лудогорец) и Кирил Десподов (ПАОК). Груев е роден в София, но има и германско гражданство. Той е син на футболиста и треньор Илия Груев.