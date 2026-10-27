Отиде си легендарен български шампион

Починал е легендарният български рали шампион Илия Бояджиев, съобщиха от ACK Mitevi Rally Team.

"Днес сърцата ни са натежали от болка… Трудно е да приемем, че Илия Бояджиев вече не е сред нас.

Никога няма да забравим това голямо сърце, подадената ръка и подкрепата, която получихме от него. Илия и АСК Стара Загора бяха първите хора, които повярваха в нас и ни подкрепиха. Това не се забравя. НИКОГА!

Щастливи сме, че животът ни срещна с такъв човек. Човек, който оставя следа не само със стореното, а и с добротата си.

Мъчно ни е, Илия…

Благодарим ти за всичко! Ще те помним с обич, признателност и уважение.

Легендите никога не умират!

Светъл да е пътят ти, шампионе!

Искрени съболезнования на семейство, близки и приятели", написаха във Фейсбук от Автомобилната федерация на България.

Илия Бояджиев катастрофира тежко през лятото на ралито "Раховец - Лясковец". Животът му бе спасен, но претърпя операция на корема, имаше четири спукани ребра и счупена челюст. Състоянието му остана критично и бяха събирани средства за лечението му, но така и не се възстанови.

Илия Бояджиев е една от най-влиятелните фигури в българския автомобилен спорт. Дългогодишен ръководител на Българската федерация по автомобилен спорт, дал огромна енергия за развитието на националните шампионати. Активен пилот с редица участия в ралита и планински изкачвания. Човек с ключов принос за международното признание на Рали „България“ и за поддържането на високите стандарти в спорта у нас.