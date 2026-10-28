Равенството с Арда изпокара левскарите

Равенството 1:1 при гостуването на Арда предизвика недоволство сред привържениците на Левски, но част от организираните фенове застанаха твърдо зад футболистите и старши треньора Хулио Веласкес.

От фракцията "Ултрас Левски" публикуваха позиция във Facebook, с която се противопоставиха на острите критики към отбора след загубените две точки.

Според тях един неубедителен резултат не бива да заличава постигнатото до момента, нито да поставя под съмнение подкрепата към "сините".

Организираните привърженици подчертаха, че битката в първенството далеч не е приключила, а Левски продължава да има сериозни амбиции и на европейската сцена.

Феновете припомниха доброто представяне на тима през сезона и отправиха остро послание към онези, които нападат играчите и треньорския щаб след равенството с Арда.