Лора Христова обра овациите в биатлона, получи 20 000 евро

Лора Христова очаквано оглави класацията на най-добрите в българския биатлон за 2026 г. Бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано-Кортина получи най-голямата премия от 20 000 евро на годишните награди на Българската федерация по биатлон (БФБ). Церемонията се състоя във „Волво Център“ в София, а отличията връчиха председателят на федерацията Атанас Фурнаджиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

От федерацията отчетоха един от най-успешните сезони в 42-годишната история на биатлона у нас. Българските състезатели записаха впечатляващи резултати на най-големите спортни форуми, а успехите им превърнаха страната ни в част от водещите сили в дисциплината.

„За мен е изключително удоволствие да говоря за успехите и да виждам толкова много деца сред нас. Те са бъдещето на България и на българския биатлон, а пред тях трябва да има светъл пример в лицето на големите батковци и каки, които постигнаха тези резултати“, заяви Атанас Фурнаджиев.

Той подчерта, че България има повод за гордост със световната титла и олимпийския медал, които нареждат страната сред най-силните в спорта.

Фурнаджиев припомни и инициативата на Международния съюз по биатлон „Close the Gap“, насочена към намаляване на разликите между водещите държави и останалите участници. По думите му България е успяла да направи тази крачка и да се утвърди сред големите нации в биатлона.

Сред отличителните постижения на сезона бе и четвъртото място на Милена Тодорова на олимпийските игри. Сериозен успех записаха и младите български таланти на световното първенство до 19 години. Георги Джоргов спечели световната титла, а Райа Аджамова се класира четвърта.

Двамата са и носители на Купа България при юношите. При мъжете трофея спечели опитният Владимир Илиев, а при жените отличието отиде при Валентина Димитрова.