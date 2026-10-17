Станка Златева вече не е шеф на родната борба

Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба. Той бе избран на днешното извънредно Общо събрание на федерацията, което Софийският градски съд насрочи.

По време на Общото събрание Станка Златева бе освободена от поста си, като от своите длъжности бяха освободени и всички членове на Управителния съвет.

След това бе назначен нов Управителен съвет, а за негов председател бе определен Тодор Ангелов, човекът, който още преди няколко седмици опозицията в борбата избра за своя кандидат.

Събранието, на което присъства и наблюдател от Комисията по етика към световната федерация по борба - французинът Жан-Мишел Брюн, не премина без скандали.

Преди гласуването на точките от дневния ред част от клубовете, подкрепящи Станка Златева напуснаха в знак на протест и поискаха ново събрание, но заради наличието на нужен кворум, настоящото събрание продължи по план.

Станка Златева взе думата с встъпителна реч, в която заяви:

"Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. Раздадох се малко повече на целите бойкоти, които има навсякъде. Мисля, че се справихме. Постарахме се клубовете да имат по-голямо финансиране. Мисля, че сте доволни или не сте? Не сте? Кой не е?

Тук изборът ще е искаме ли българска борба или друга борба. Искаме ли нашата борба, нашите клубове? Аз изядох много бой, но не предадох никой за това, за което съм тръгнала. Надявам се да бъдете мъжки, защото в този мъжки спорт аз видях лицемерие и предателства! И утре да ме гледате в очите всички".

След справка с юристите Белчо Горанов обяви, че има кворум и всяко решение на днешното Общо събрание ще бъде легитимно, заради което всичко продължи по дневния ред.

В точка три дойде моментът, в който от длъжността си бе освободена Станка Златева, а след това за председател на новия Управителен съвет бе избран Тодор Ангелов.

Така след месеци на скандали и раздор в борбата, Станка Златева вече не заема президентския пост, а федерацията продължава работа с нов Управителен съвет и нов негов председател в лицето на Тодор Ангелов.