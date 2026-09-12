Този звяр вози пътници в крилата си
Конструктори са провели успешен първи полет на Flying-V
Следете всички новини, анализи и коментари за Крила. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Конструктори са провели успешен първи полет на Flying-V
В момента придобивката се предлага за 7495 долара
Пловдив. Автомобилът на бъдещето е с адрес под тепетата. Пловдивчанин създаде летяща кола, която освен по булевардите и магистралите ще може да се нос...