Водещият на сутрешния блок по Би Ти Ви Богомил Грозев загря за новогодишните празници с бърза обиколка на празнично осветена Европа. Той бе в Англия и Австрия буквално за няколко часа през уикенда заедно с приятелката си Стефка Загорова.

41-годишният Грозев, бе известен като заклет почитател на хубавите жени, от години се е кротнал до счетоводителката, която има собствена финансова компания и осигурява кредити за хора и фирми. Освен оправна, Стефка е и много елегантна. Тя дължи фигурата си на сериозни тренировки във фитнеса.

Любимата на Грозев израснала покрай майка счетоводителка и от малка смятала с калкулатор и разгърщала финансови документи. Завършила Стопанската академия в Свищов и започнала работа в големи банки, но после решила да основе собствена компания. С нея тя посредничи между банките и кредитополучатели, които по една или друга причина не успяват сами да изтеглят пари от финансовите институции.

Двамата с Грозев са заедно повече от пет години,

след като водещият се разделил с предишната си приятелка Мария Такова.

С нея той се залюбил още докато бе законен съпруг на Кристина Радичева, дъщеря на актьора Антон Радичев. Двамата с хомеопатката Мария не криели любовта си, но изведнъж романсът приключил малко след официалния развод на новинаря. Грозев и Радичева се събират преди повече от 15 години. Тогава Кристина все още е омъжена за американеца Уейн Кембъл, но се връща да живее в България. Дъщеря й е едва на 5 годинки и приема водещия като свой баща, Грозев също обожава малката Антонина и се държи с нея като със свое дете, пише "Минаха години".

По-късно се ражда и общият наследник на Радичева и Богомил – Теодор. Четиримата са щастливи заедно, а пред приятели Антонина се представя като негова дъщеря с фамилия Грозева. Приказката рязко свършва след развода през 2019 година. Тогава не липсват и финансови скандали, като Антон Радичев се оплаква, че бившият му зет го завлякъл с пари.

Явно по същото време Богомил се запознава със Стефка, която е факир в намирането на средства. Двамата обожават да пътуват зад граница, а през летните уикенди отскачат до морето.

Грозев стана водещ на сутрешния блок на Би Ти Ви заедно с Юлия Манолова

през февруари тази година, след като дни преди Коледа Мария Цънцарова бе отстранена.

Юлия също е свързана с Пловдив – родена е там през 1979 г., завършила е международни икономически отношения и журналистика в Пловдивския университет, а пътят й в телевизията започва от "Евроком“.

Последно Богомил водеше новините на Нова телевизия. Напусна през 2020 г., когато стана шеф на Стария град в Пловдив. Назначението му предизвика доста въпроси, защото Грозев е завършил инженерство в Минно-геоложкия в София като брат си и баща си. Освен това е столичанин, който опознава втория по големина град у нас едва по време на снимките на филма със Стефан Данаилов "Завръщане“, чийто продуцент е.

Телевизионерът зае мястото без конкурс по молба на тогавашния кмет Здравко Димитров. Преди да "вкуси айляка“, кариерата му започва в Дарик радио и печатните издания "Банкеръ“, "Сега“ и списание "Тема“, след което преминава в телевизионната журналистика – първоначално като репортер в Би Ти Ви.