Камила изненада Чарлз III! Остави го сам под дъжда

Кралският протокол не успя да се пребори с времето. Крал Чарлз III и кралица Камила се оказаха в центъра на неочаквана ситуация по време на официална церемония в Антигуа и Барбуда, след като проливен дъжд изненада кралската двойка. Докато Камила бързо се скри под прозрачния си чадър, монархът остана под пороя, а реакцията му предизвика усмивки и коментари в социалните мрежи.

Случката се разигра на стадион „Сър Вивиан Ричардс“, където се отбелязваше 45-ата годишнина от независимостта на карибската държава. В разгара на церемонията заваля силно, а Чарлз III започна да жестикулира към свитата си с вдигнати ръце и въпросителен поглед: „Къде е чадърът?“.

Забавянето с помощта обаче имало протоколно обяснение. В този момент звучали националните химни и присъстващите, включително охраната, трябвало да останат неподвижни. Едва след това майор Бен Ригби, адютант на краля, успял да му подаде чадър. Дотогава светлият костюм на монарха вече бил напълно прогизнал.

Чарлз III приел ситуацията с типичното британско чувство за хумор. Той се пошегувал, че от панталоните му скоро ще започне да никне кресон. Камила също не скрила забавлението си, въпреки че дъждът развалил прическата ѝ. „Отказвам се“, коментирала кралицата пред медиите.

Бялата рокля на Камила привлече погледите

Въпреки капризите на времето, визията на кралицата остана сред обсъжданите теми. Камила заложи на бяла рокля на дизайнерката Анна Валентайн, с която вече се е появявала на официални събития.

Моделът е със свободна кройка, V-образно деколте и ръкави три четвърти. Фините ръчни бродерии, кристалите и мънистата със златисти отблясъци придават празничен характер на тоалета. Кралицата го съчета с обувки в цвят екрю и златиста чанта.

Сред аксесоарите се открои и червена флорална брошка. Появата ѝ предизвика предположения, че може да е препратка към мака – традиционния символ, с който във Великобритания почитат загиналите във войните. От кралския двор обаче не са потвърдили подобно послание.

Кралската двойка се срещна с легенди на крикета

Посещението в Антигуа и Барбуда е част от обиколката на Чарлз III и Камила в Карибския регион. То се провежда на фона на продължаващите дискусии за колониалното минало и отношенията на държавите от региона с британската монархия.

След дъждовната церемония кралската двойка продължи програмата си със среща с четирима от най-известните представители на западноиндийския крикет – сър Вив Ричардс, сър Ричи Ричардсън, сър Анди Робъртс и сър Къртли Амброз.

Така неочакваният порой се превърна в един от най-коментираните моменти от визитата, а кадрите с мокрия крал и усмихнатата Камила бързо обиколиха социалните мрежи.