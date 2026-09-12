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Спипаха 200 кг кока в ананаси

Спипаха 200 кг кока в ананаси

200 кг кокаин са намерени в пратка от ананаси от Централна Америка. Луксозната стока е намерена от испанската полиция в  Мадрид, предаде Франс прес....

31 май | 14:50
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