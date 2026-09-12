В миналото го наемали и го разхождали под мишница в двореца за престиж
Поетът Христо Смирненски го увековечава в стихотворение
Следете всички новини, анализи и коментари за Ананас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поетът Христо Смирненски го увековечава в стихотворение
Леденият къс е дълъг 17,78 см
Ледените късове са с поне 7 инча в диаметър, съобщават свидетели
4 рецепти за екзотична скара от плодове
Ензимът бромелаин може да се използва като антивирусен агент
Плодът е с високо съдържание на силиций
200 кг кокаин са намерени в пратка от ананаси от Централна Америка. Луксозната стока е намерена от испанската полиция в Мадрид, предаде Франс прес....
Обработвали корите с опасни химикали