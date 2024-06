Смразяващо бедствие! Градушка с размер на ананас помля САЩ

Мощно торнадо в Тексас създаде масивна градушка с шипове, по-голяма на размер от ананас, пише "Дейли Мейл", цитиран от Актуално. Снимките са направени от местните жители.

HOW CRAZY IS THIS?! Monster hail at 7.25" in diameter and the size of a pineapple fell from a storm at over 100 mph this past weekend in the Texas Panhandle. If verified, it would be a new state record! Credit: Val Castor, IG @stormtracker_val

-Matt Devitt WINK Weather pic.twitter.com/1j2beaLK9m