Короната на Лувъра падна. Китай превзе световните музеи

12 китайски институции влизат в Топ 20 на най-посещаваните културни забележителности на планетата. Забраненият град събра 19 милиона души, Южна Корея отчита рекорден скок, а във Вашингтон политическата криза удари музеите.

Световната културна карта се пренарежда. Китай измести традиционните европейски лидери и превърна своите музеи в най-мощните притегателни центрове за любителите на историята и изкуството. Дори легендарният Лувър, който десетилетия наред беше символ на музейното величие, вече не е сред първите три в света. Парижката съкровищница заема четвърта позиция, изпреварена от три китайски институции.

Това показва 20-ото издание на доклада „Глобален индекс на преживяванията“ (Global Experience Index) за 2025 г., публикуван от Асоциацията за тематични развлечения (TEA). Според изследването двадесетте най-посещавани музейни институции в света са привлекли общо 161,4 милиона посещения. Това е увеличение с 5,4% спрямо 2024 г., като 16 от участниците в класацията отчитат ръст на публиката си.

Зад тези числа се крие голяма промяна – Азия вече не е просто конкурент на европейските културни столици. Тя се превръща в основен двигател на световния музеен туризъм.

Забраненият град отвори вратите за 19 милиона души

Безспорният победител е Музеят на императорския дворец в Пекин, известен като Забранения град. През 2025 г. той е посрещнал внушителните 19 милиона посетители. Това е повече от два пъти над посещаемостта на Лувъра.

Комплексът е един от най-впечатляващите исторически паметници на Китай. Изграден в началото на XV век, той е бил резиденция на императорите от династиите Мин и Цин и в продължение на близо пет столетия е сърцето на китайската имперска власт.

Зад високите червени стени се простира цял град от дворци, зали, павилиони и вътрешни дворове. Някога достъпът до него е бил привилегия само на императорското семейство, придворните и строго определени служители. Днес същите пространства привличат милиони туристи, които искат да се докоснат до историята на една от най-древните цивилизации.

Второто място също е за Пекин. Летният дворец е привлякъл 17,381 милиона посещения. Той съчетава великолепна дворцова архитектура, езера, мостове и градини, превърнали го в един от най-забележителните образци на традиционното китайско парковo изкуство.

Бронзовата тройка допълва Музеят към мавзолея на император Цин Шъхуан в Сиан с 10,97 милиона посетители. Там се намира прочутата Теракотена армия – хиляди глинени войници, коне и колесници, създадени преди повече от две хилядолетия, за да охраняват императора в отвъдния свят. Открити случайно от местни земеделци през 1974 г., фигурите се превръщат в една от най-големите археологически сензации на съвременната епоха.

Лувърът вече гледа към върха от четвъртото място

С 9,046 милиона посещения Лувърът заема четвърта позиция. Парижкият музей остава най-посещаваният извън Китай, но вече не може да се конкурира с мащабите на азиатските културни комплекси.

Това не отнема нищо от неговото значение. Лувърът е една от най-богатите съкровищници на човешката цивилизация. В неговите зали се пазят шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, „Венера Милоска“ и „Нике от Самотраки“. Самата стъклена пирамида пред музея се е превърнала в една от емблемите на Париж.

На пето място е друг френски символ – Версайският дворец с 8,4 милиона посещения. Някога резиденция на френските монарси, той продължава да впечатлява с пищните си зали, Огледалната галерия и огромните градини, които разказват за разкоша и могъществото на кралския двор.

Франция запазва силно присъствие в световната музейна карта, но вече трябва да дели вниманието на публиката с нови културни гиганти от Изтока.

Китайската вълна помита старите музейни граници

Още по-впечатляващ е фактът, че китайското присъствие не се изчерпва с първите три места. В Топ 20 влизат дванадесет китайски институции. Сред тях са Музеят на район Наншан в Шънджън със 7,455 милиона посещения, Музеят на Опиумните войни в Дунгуан с 6,929 милиона и Националният музей на Китай в Пекин с 6,9 милиона.

В класацията присъстват още резиденцията на принц Гун, музеят „Сансиндуй“, Музеят на храма „Ухоу“ в Чънду, Музеят на Нандзин, Музеят на императорския дворец в Шънян и Китайският музей за наука и технологии.

Това е сериозна заявка за културно лидерство. Китай разполага с огромно историческо наследство, но успехът на музеите му е свързан и с мащабната вътрешна публика, развитието на туристическата инфраструктура и нарастващия интерес към националната история.

Традиционните европейски музейни столици вече не са единствените места, към които се насочва световният туристически поток.

Лондон празнува, Южна Корея поставя рекорд

Европа също има своите победители. Особено силна година отчита Великобритания, където няколко големи институции привличат значително повече посетители.

Националната галерия в Лондон регистрира ръст от 29,5%. Основната причина е повторното отваряне на обновеното крило „Сейнсбъри“, което отново дава достъп на публиката до част от най-ценните произведения в колекцията.

Природонаучният музей в британската столица също се радва на огромен интерес. Той е посетен от 7,117 милиона души и заема седмо място в световната класация. Емблематичната му сграда, впечатляващите природонаучни колекции и прочутият скелет на син кит продължават да привличат семейства, ученици и туристи от цял свят.

Ватиканските музеи са осми с 6,934 милиона посещения. Те пазят едни от най-ценните художествени съкровища на човечеството, а Сикстинската капела със стенописите на Микеланджело остава едно от най-желаните места за посещение в Европа.

Британският музей в Лондон заема тринадесето място с 6,44 милиона посетители.

Особено впечатляващ е резултатът на Южна Корея. Националният музей в Сеул е привлякъл 6,507 милиона души – с близо 68% повече спрямо предходната година. Това е един от най-сериозните скокове в цялото изследване.

Причината е свързана с нарастващия международен интерес към корейската култура. Популярността на корейската музика, киното, сериалите и модата постепенно пренася вниманието и към историята и художественото наследство на страната. Музеят успява да превърне това любопитство в реални посещения, подкрепени и от успешната си програма за сувенири и културни стоки.

Политическата криза удари музеите във Вашингтон

Докато азиатските институции празнуват рекорди, американските музеи се сблъскват с неочакван проблем. Във Вашингтон посещаемостта на федералните културни институции отчита двуцифрен спад.

Докладът на TEA свързва негативната тенденция с 43-дневното спиране на работата на американското правителство през 2025 г. Затварянето или ограничаването на достъпа до федерални обекти, включително музеи, се отразява пряко върху туристическия поток.

Това е показателен пример колко зависими могат да бъдат културните институции от политическите и икономическите процеси. Дори най-богатите музейни комплекси не са защитени от последиците на държавна криза.

Единственият северноамерикански представител в световната Топ 20 е нюйоркският Музей на изкуствата „Метрополитън“. Той заема седемнадесето място с 5,984 милиона посещения. Колекцията му обхваща повече от пет хилядолетия човешка история и изкуство – от древен Египет и античния свят до европейската живопис и съвременните художествени течения.

Музеите стават новите двигатели на световния туризъм

Общият резултат от 161,4 милиона посещения показва, че интересът към музеите остава изключително силен. Но зад привидно стабилната картина се крие сериозно пренареждане на силите.

Китай разполага с мащабна вътрешна публика и историческо наследство, което все по-успешно превръща в туристически продукт. Великобритания печели от инвестиции и обновяване на културните си пространства. Южна Корея използва световната популярност на съвременната си култура, за да привлече нови поколения посетители към националната история.

Европа продължава да бъде притегателен център, но вече не държи монопола върху световното музейно внимание. А примерът на Вашингтон напомня, че дори културата не може да остане изолирана от политиката.

Музейният туризъм се превръща в състезание не само за съхраняване на миналото, но и за привличане на бъдещата публика.

Топ 20 на най-посещаваните музеи в света за 2025 г.

По данни на Асоциацията за тематични развлечения (TEA), Global Experience Index 2025.

1. Музей „Императорски дворец“ (Забраненият град) – Пекин, Китай – 19 000 000 посетители

2. Летен дворец – Пекин, Китай – 17 381 000

3. Музей към мавзолея на император Цин Шъхуан – Сиан, Китай – 10 970 000

4. Музей „Лувър“ – Париж, Франция – 9 046 000

5. Дворецът Версай – Франция – 8 400 000

6. Музей на район Наншан – Шънджън, Китай – 7 455 000

7. Природонаучен музей – Лондон, Великобритания – 7 117 000

8. Ватикански музеи – Ватикана – 6 934 000

9. Музей на Опиумните войни – Дунгуан, Китай – 6 929 000

10. Национален музей на Китай – Пекин, Китай – 6 900 000

11. Дворец Кьонбоккун – Сеул, Южна Корея – 6 887 000

12. Национален музей на Корея – Сеул, Южна Корея – 6 507 000

13. Британски музей – Лондон, Великобритания – 6 440 000

14. Резиденция на принц Гун – Пекин, Китай – 6 120 000

15. Музей „Сансиндуй“ – Гуанхан, Китай – 6 080 000

16. Музей на храма „Ухоу“ – Чънду, Китай – 6 030 000

17. Музей на изкуствата „Метрополитън“ – Ню Йорк, САЩ – 5 984 000

18. Музей на Нандзин – Нандзин, Китай – 5 860 000

19. Музей на императорския дворец в Шънян – Шънян, Китай – 5 852 000

20. Китайски музей за наука и технологии – Пекин, Китай – 5 530 000