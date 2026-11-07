Изненадваща рокада в БНТ. Известен актьор става водещ

Изненадваща рокада в БНТ. Водещ на едно от най-гледаните предавания ще стане известен актьор.

Гринго-Богдан Григоров, който изигра ролята на Лазар в хитовия сериал "Мамник", става водещ. Само за кратко обаче.

Той ще замества Стефан Щерев в "100% будни" по БНТ 1, който излиза в планиран двуседмичен болничен.

Гринго ще помага на Надя Иванова от 16 до 20 ноември. А първата седмица - от 9 до 13-и, на екран ще бъде актьорът Кирил Недков.

Стефан Щерев, Гринго-Богдан Григоров, Кирил Недков и Надя Иванова, Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ