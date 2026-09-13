Алкохол и вейпове пратиха 5 деца в реанимация
Спешните лекари за пореден път изразяват сериозна тревога от зачестилите случаи
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Спешните лекари за пореден път изразяват сериозна тревога от зачестилите случаи
Режисьорът попита защо не се взимат мерки срещу агресията
Обвиненията на прокуратурата са за едро хулиганство, извършено с изключителна дързост и цинизъм, и отправяне на закани за убийство
Тялото на актрисата Мери Мара било намерено в река в Ню Йорк
Причината е пореден случай на агресия, макар и вербална
Трогателната история разплака Истанбул
Очакват се резултатите от референтната лаборатория в София на взетите 53 проби
Боксьорът ще изпълнява няколко функции в спешното отделение на болницата
Случката е от МБАЛ-Ппазарджик
Засилено полицейско присъствие има днес в района на Спешно-приемно отделение в Благоевград. Снощи група жители на ромската махала в града заплашила съ...
Спешното отделение във врачанската болница ще приема безотказно пациенти заради протеста на личните лекари, съобщи директорът на МБАЛ „Христо Ботев" С...
Ново нападение над лекар от Спешното отделение на Хасковската болница е имало в четвъртък в късния следобед. За него съобщи прокуратурата в петък. Ра...
Роднини закараха мъртвец на преглед в Спешното отделение в Благоевград. Абсурдният случай е станал в сряда към 9 часа сутринта, когато пред медицинско...
Тежко дежурство изкараха спешните медици в Благоевград в нощта срещу неделя. Наложи се полицаи да укротяват агресивен мъж, буйствал и обсипал с псувни...
Добрич. 1800 души, от които 550 деца са прегледали дежурните лекари в Спешното отделение на добричката болница за времето от 24 декември м.г. до 4 яну...
Благоевград. Пребитата от неадекватен и агресивен пациент санитарка в Спешно – приемно отделение на МБАЛ – Благоевград подаде жалба в полицията срещу...
Благоевград. Санитарка от Спешното отделение в Благоевград е била нападната и пребита от пациент. Мъжът, който е наркозависим, първо обиждал жената, с...
Разград. 8-годишно дете почина пред Спешното отделение на болницата в Разград, съобщиха от полицията в града. Момчето, което е живеело в село Иван Шиш...
София. Повече от 2000 души са преминали през спешните кабинети на „Пирогов" само за три дни, съобщи Нова телевизия. За поредна година лекарите от Спеш...
Благоевград. Студентка се оплака, че лекари от Спешно – приемно отделение на МБАЛ – Благоевград отказали за направят рентгенова снимка на сестра й. Ив...