Всичко за Пиърс Броснан

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Агент на ЦРУ пази красавица

Агент на ЦРУ пази красавица

Пиърс Броснан отлага пенсията заради Олга Куриленко в "Мисия: Ноември" Историята в "Мисия: Ноември" на пръв поглед е стандартна, но всъщност е доста...

09 октомври | 16:45
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Броснан стреля на воля

Броснан стреля на воля

Пиърс Броснан стреля на воля в "Сървайвър". Агент 007 бил изключително автентичен с раните по лицето си, получени в гонките. Флора Мууди, гримьорката...

11 март | 21:05
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