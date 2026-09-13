5 неща, които следващият Бонд трябва да бъде
Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
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Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
Преди 20 години актьорът взе трудно решение
Той поднесе и извинение в акаунта си в Инстаграм
Каква е причината
Бившият Джеймс Бонд ще играе ролята на магьосник
Тази цена го прави един от най-скъпите имоти на света
Култовият актьор сравни заразата с война
Куентин Тарантино се разминал с „Джеймс Бонд“
Актрисата претърпяла злополука на терена на „Не умирай днес“
Джеймс Бонд ще пее и танцува в музикалната комедия
Пожар изкара акъл на Пиърс Броснан. Домът на актьора в Малибу избухна в пламъци около 22,00 ч. местно време. Агент 007 и съпругата му Кийли изтърчаха...
Пиърс Броснан отлага пенсията заради Олга Куриленко в "Мисия: Ноември" Историята в "Мисия: Ноември" на пръв поглед е стандартна, но всъщност е доста...
Жените ви са страхотни, ще се върна, каза Пиърс Броснън
Дилън Макдермът от "Сървайвър" си замина от София
София. Популярният актьор и продуцент Пиърс Броснан изпрати няколко благодарствени писма и букет червени рози в Софийската опера и балет. Повод за нео...
Пиърс Броснан стреля на воля в "Сървайвър". Агент 007 бил изключително автентичен с раните по лицето си, получени в гонките. Флора Мууди, гримьорката...
Звездата изгледа "Лебедово езеро" в компанията на Маша Илиева
Пиърс Броснан мощно е очаровал дами от родното светско общество на изискано парти във вилата на Дейвид Варод в полите на Витоша. Шефът на "Ню Бояна" е...
Агент 007 е от най-верните мъже в Холивуд
Пиърс Броснан пристигна като каубой за снимките на екшъна "Сървайвър"