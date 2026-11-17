Руският първи дипломат Сергей Лавров отговори на бившия британски премиер Борис Джонсън по повод разказа на англичанина как е бил напит от руснака с огромно количество водка.

Преди два дни Джонсън реши да открехне вратата на злополучната си среща с Лавров, когато двама се видяха в Москва преди 9 години.

Срещата се провежда две години преди Джонсън да стане министър-председател на Обединеното кралство. През 2017 година все още е външен министър в консервативния кабинет на Тереза Мей. Отива в Кремъл, за да договаря ядрената програма на Иран и Световното по футбол в Москва, което се проведе през 2018 година.

Опитах се възстановя отношенията с Москва, но опитът завърши с катастрофа, заяви Джонсън в подкаста Tres Respuestas, цитиран от RBC.

Лавров ме накара да изпия огромно количество водка и точно пред една много гореща камина. Беше буквално като някакво наказание във викторианско частно училище," каза британският бивш премиер.

Джонсън добави: "Беше ужасно и не стигнахме никъде."

Днес на пресконференцията си в Манила руският дипломат № 1 даде своята версия за злополучната среща. Лавров отвърна с усмивка и дипломатически финес на въпросите, отбелязвайки, че през зимните месеци мястото до камината в историческото имение „Морозов“ е най-почетното и любимо на гостите.

По думите му на британския гост са били предложени най-различни напитки, но самият Джонсън е избрал водката, завършвайки с шегата, че понякога хората правят избори, след които собственият им организъм се опитва да отхвърли алкохола. „Кой знае...“, подхвърли с усмивка руският първи дипломат.