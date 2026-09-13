Българи загазиха в Гърция заради оръжие! Предупреждението
Препоръки и насоки към българските граждани, на които им предстои да посетят Република Гърция с цел туризъм
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Препоръки и насоки към българските граждани, на които им предстои да посетят Република Гърция с цел туризъм
Здравните власти притеснени
Хората да си мият зъбите и да изплакват по-често устата си с вода, препоръчва зъболекар
Най-важното е да не се плашим, съветва професорът
Гражданите се считат за уведомени, ако мерките са обнародвани в Държавен вестник
Носенето на маска продължително време крие и своите рискове
Нови пояснения дава главният държавен санитарен инспектор доц. Ангел Кунчев
Това предупреди главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев
Обсъжда се какъв да бъде ритъмът на отпускане на мерките
Смята се, че отказът е една от най-честите реакции на тревожност
Задължителна училищна униформа искат още патриотите 200 лв. глоба за носене на бурки предлагат депутатите от Патриотичния фронт в специален закон - з...