Голяма рокада в бТВ. Дават любимо предаване на Петя Дикова
Зрителите на бТВ я познават като журналист с остър нюх към любопитни истории
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Зрителите на бТВ я познават като журналист с остър нюх към любопитни истории
„COOLt“ се завръща на екран, но...
Нови рубрики, звездни интервюта и свежи новини очакват всички пред малките екрани през новия сезон на COOLt
Cool...Т, първото лайфстайл шоу, създадено от екипа на bTV Новините с водеща Петя Дикова, днес чества втория си рожден ден. Сред гостите в празничното...