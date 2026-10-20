Пълен обрат във "Фермата"! Две големи изненади

Изненадващ обрат беляза последния епизод на „Фермата“. Поради непреодолими медицински причини анонсираните участници Галина и Лазар не успяха да влязат в шоуто, което даде втори шанс на първата елиминирана двойка – Ники и Вили.

След топлото им посрещане последва гласуване за нови фермери на седмицата. Изненадващо за управници бяха избрани Мая и Бисер (с 4:2 гласа), изпреварвайки сочените за фаворити Горан и Рая. Новите лидери веднага получиха списък с множество практически задачи за стопанството.

При разпределението на ратайските задължения Мая и Бисер взеха стратегия да избегнат риска от провал. Те изпратиха на сеновала Сабър и Далия, а вместо новодошлите Ники и Вили или двойката Антоанет Пепе и Иво Карамански, посочиха за ратаи Горан и Рая. Решението предизвика остро недоволство у Горан, който обвини Бисер в лицемерие спрямо обещанията за изглаждане на отношенията им.