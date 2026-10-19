Най-подценяваната дестинация на света е на няколко часа от България

В света на туризма тенденциите постоянно се променят, но някои спиращи дъха кътчета остават незаслужено в сянката на популярните туристически магнити. Списание TimeOut публикува своя годишен рейтинг на най-подценяваните дестинации за 2027 г., а на първо място се нарежда очарователен регион, разположен в непосредствена близост до България.

Топ 10 на подценяваните дестинации за 2027 г.:

Буковина, Румъния Южна Дакота, САЩ Астурия, Испания Полуостров Оса, Коста Рика Сан Мартин, Перу Замбужейра до Мар, Португалия Бисби, Аризона (САЩ) Шенжен, Китай Кари льо Руе, Франция Тиога Пас, Калифорния (САЩ)

Защо румънската област Буковина стана №1?

Разположена в Карпатите на територията на съседна Румъния, Буковина впечатлява със спокойствие, съхранена природа и изключително богати традиции, като същевременно е спестена от гигантските туристически потоци.

Култура и манастири от ЮНЕСКО: В региона се намират осем манастира под закрилата на ЮНЕСКО, известни със своите ярки външни стенописи, пресъздаващи библейски сцени и местен фолклор. Световноизвестният манастир Воронец е сред задължителните спирки.

Традицията с изрисуваните яйца: Буковина е люлката на румънското майсторство за украса на яйца, а Националният музей на изрисуваните яйца в Чокънещи предлага уникално потапяне в този занаят.

Пешеходният маршрут „Via Transilvanica“: Оттук започва легендарният 1400-километров поклоннически и туристически път, който пресича страната през над 400 населени места и е смятан за най-големия скулптурен парк на открито в света.

Втора и трета позиция: Алтернативи за любителите на дивата природа

На второ място се класира щатът Южна Дакота (САЩ) - идеалният избор за тези, които търсят впечатляващи природни пейзажи, но искат да избегнат тълпите в известни паркове като „Йосемити“ и „Йелоустоун“.

Трета позиция заема Астурия в Северна Испания, чиито живописни плажове и планински вериги често остават незаслужено пренебрегнати за сметка на по-популярните испански курорти.