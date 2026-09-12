Марко Рубио с предупреждение към Израел. Видя голяма заплаха
Вашингтон посочи пред Израел риск от дестабилизация на мира
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Вашингтон посочи пред Израел риск от дестабилизация на мира
За правата си над района Венецуела се позовава на споразумение с Великобритания от 1966 г.
По време на двудневните дебати в Ню Йорк бяха отправени много обвинения срещу Русия
Идеята е изложена в писмо на руския постоянен представител в ООН Василий Небензя
Законите внасят изменения в руската конституция
Причината е анексирането от Москва на четири украински региона
Внесени са законопроектите за анексирането на окупираните територии в Украйна
Отново заявяваме подкрепата си за прекратяване на тази война, кзват в Анкара
Анексирането на четирите територии слага нов етап на още по-опасната му военна игра
Руският президент говори в Кремъл за анексирането на четирите украински територии
Плебисцитите са отхвърлени от Киев, Вашингтон и ЕС като фиктивни и незаконни
Както се очакваше, с голямо мнозинство печели отговорът за откъсване от Украйна
Важно съобщение от руски медии
Европейският съюз удължи с още една година санкциите на Русия, наложени заради анексирането на Крим и Севастопол. Новият период е до 23 юни 2017 годин...
Ню Йорк. Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер заяви по време на сесия на Общото събрание на ООН, че Русия е нарушила международното прав...