Нетаняху се съобрази с Тръмп. Израел ще изпълни мирния план

Американският мирен план за Газа, предложен от президента Доналд Тръмп, вече дава конкретни резултати на терен.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му ще действа в пълно сътрудничество с Вашингтон

и ще започне прилагането на първия етап от инициативата, която цели незабавно освобождаване на всички заложници и прекратяване на войната. Изявлението идва часове след като Тръмп призова Израел да спре атаките си в Газа и отвори вратата за трайно примирие.

Нетаняху: „Планът на Тръмп съвпада с визията на Израел“

Премиерът на Израел реагира незабавно на думите на Доналд Тръмп, който призова Тел Авив да прекрати военните действия и да даде шанс на дипломатическото решение. „Отговорът на „Хамас“ на неговия план показва, че групировката е готова за мир“, заяви Нетаняху, цитиран от израелската агенция ТПС.

Офисът на премиера в Йерусалим обяви, че „в отговор на реакцията на „Хамас“, Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници“. В официалното изявление се подчертава:

„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп.“

Според източници от израелското правителство решението е било взето след продължителни консултации с американски представители. Тръмп е настоял, че мирният план ще бъде „справедлив за всички страни“ и че основната му цел е незабавно облекчаване на хуманитарната ситуация и стабилизиране на региона.

Армията в готовност за първия етап от американския план

Още преди официалните изявления на Тръмп и Нетаняху, израелската армия на практика беше преустановила бойните си операции в Газа, което продължава вече няколко дни. Новата офанзива, планирана за началото на седмицата, беше отложена, докато политическото ръководство обсъждаше отговора на мирната инициатива.

Днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са получили указания да се подготвят за изпълнението на първия етап от плана на Тръмп. В публикация в социалната платформа Екс, цитирана от ДПА, се посочва, че началникът на Генералния щаб Еял Замир е направил оценка на ситуацията през нощта.

„В съответствие с указанията на политическото ръководство, началникът на Генералния щаб даде инструкции да се подготви изпълнението на първия етап от плана на Тръмп за освобождаването на заложниците“, съобщиха от армията.

В същото изявление е уточнено, че безопасността на израелските войници остава „най-висок приоритет“ и че всички сили на ЦАХАЛ ще бъдат прехвърлени в Южния команден център за защита и подкрепа на операцията.

Американската дипломация като катализатор на примирието

Решението на Израел да се съобрази с призива на президента Тръмп се възприема от анализатори като ключов дипломатически пробив в конфликта. Вашингтон успя да възстанови канала на преговори между Израел, Египет и Катар, които посредничат за постигането на споразумение с „Хамас“.

В международните среди се отбелязва, че именно прагматичният подход на Тръмп – поставящ на първо място сигурността на Израел и хуманитарните нужди на Газа – създава реална възможност за спиране на огъня. Според израелски медии американският президент е предложил рамка от 20 точки, включваща освобождаване на заложниците, размяна на пленници, постепенно изтегляне на войските и създаване на международна комисия за възстановяване.

Дипломати в Тел Авив и Вашингтон определиха момента като „исторически“. Израел показва готовност за компромис, без да отстъпва от принципите си, а САЩ доказват, че могат да бъдат едновременно медиатор и гарант за стабилността в региона.

