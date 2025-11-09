Доналд Тръмп посреща сирийския президент Ахмед аш Шараа

Историческа визита предстои във Вашингтон – временният сирийски президент Ахмед аш Шараа ще бъде приет в Белия дом от американския държавен глава Доналд Тръмп. Това е първото посещение на сирийски лидер в САЩ от почти осем десетилетия и знак за нова ера в отношенията между двете страни. Очаква се разговорите да обхванат борбата с тероризма, възстановяването на Сирия и сигурността в региона.

От изолация до Белия дом

Ахмед аш Шараа, бивш ръководител на групировката “Хаят Тахрир аш Шам“, се издигна до властта след свалянето на режима на Башар Асад през декември 2024 г. Само за година той успя да изведе страната си от международната изолация и да промени имиджа си от джихадистки командир до прагматичен държавник. Решението на Съвета за сигурност на ООН и на САЩ да отменят санкциите срещу него беше ключова стъпка към легитимирането на новите сирийски власти.

Американските медии определят поканата на Тръмп като „знак на доверие“ и начало на стратегическо сближаване между Вашингтон и Дамаск. Анализатори отбелязват, че това е първият случай, когато САЩ официално признават новото ръководство на Сирия и го включват в преговори за регионална стабилност.

Споразумения и военни планове

По време на визитата се очаква Сирия да подпише споразумение за присъединяване към международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ. Американският пратеник за Сирия Том Барак потвърди, че сътрудничеството ще обхваща военна, разузнавателна и хуманитарна координация.

Дипломатически източници посочват, че Вашингтон планира изграждането на военна база на летището Мазаа край Дамаск. Според тях тя ще служи за наблюдение на сигурността по сирийско-израелската граница и за разпределяне на международната помощ. Това развитие се тълкува като част от по-широката стратегия на САЩ за възстановяване на влиянието си в Близкия изток.

Път към възстановяване и мир

Сирия, опустошена от 13-годишната гражданска война, се нуждае от над 216 млрд. долара за възстановяване, сочат данни на Световната банка. Ахмед аш Шараа ще търси подкрепа от САЩ и партньорите им от Персийския залив за привличане на средства и инвестиции.

Визитата има и политическо измерение – тя идва в момент, когато Дамаск води преки преговори с Израел. По-рано Доналд Тръмп призова Сирия да се присъедини към Авраамовите споразумения, но според източници на АФП разговорите засега са насочени към договор за сигурност и изтегляне на израелските сили от южните райони на страната.

Нова страница в Близкия изток

Според анализатора Ник Херас от Института за стратегии и политика “Ню Лайнс“, визитата във Вашингтон „отваря нова глава в американската политика в региона“. Той смята, че Тръмп вижда в Аш Шараа „гъвкав и прагматичен партньор“, способен да превърне Сирия в стабилен съюзник под западно и саудитско влияние.

От своя страна сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани заяви, че Дамаск иска „много силно партньорство между САЩ и Сирия“. За страната това посещение е не само дипломатическо признание, но и шанс за ново начало – с подкрепата на Вашингтон, който се завръща активно на близкоизточната сцена.

