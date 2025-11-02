Нова ескалация в Близкия Изток. Израел готви по-мощни удари по „Хизбула“

Напрежението по границата между Израел и Ливан рязко се изостри. Израелският министър на отбраната Израел Кац отправи категорично предупреждение, че Израел е готов да засили ударите срещу ливанското шиитско движение „Хизбула“.

Изявлението му дойде броени часове след като четирима души бяха убити при израелски въздушен удар в Южен Ливан, потвърден от ливанското министерство на здравеопазването.

Израел: „Ще засилим ударите, ако Ливан не действа“

„Ангажиментът на ливанското правителство за разоръжаването на „Хизбула“ и за изгонването на шиитското движение от Южен Ливан трябва да бъде изцяло изпълнен“, заяви Израел Кац, цитиран от Франс прес. Министърът подчерта, че израелската армия няма да се поколебае да действа по-сурово, ако Бейрут не поеме отговорност за овладяване на ситуацията.

„Строгото прилагане на мерки ще продължи и ще бъде засилено. Няма да толерираме никакви заплахи срещу жителите на Северен Израел“, каза той.

Растящ риск от нов сблъсък

Военното напрежение между Израел и „Хизбула“ продължава да расте, като поредният израелски удар вече предизвика дипломатическо напрежение в Бейрут. Смъртта на четиримата цивилни допълнително изостри реакциите срещу Тел Авив, но Израел категорично заявява, че няма да се откаже от действията си, докато северната му граница не бъде „напълно обезопасена“.

Изявлението на Кац бележи нов етап в конфронтацията – сигнал, че израелските военни са готови не просто да отговорят, а да изпреварят следващия ход на „Хизбула“.

