100-годишна забрана заплашва българина от флотилията за Газа

Израелските военноморски сили задържаха повече от 40 плавателни съда, част от глобалната флотилия „Сумуд“, опитваща се да достигне Ивицата Газа с хуманитарна помощ. Сред арестуваните е и българският гражданин Васил Димитров.

Случаят предизвика остра международна реакция и постави въпроси за правната легитимност на действията на Израел, както и за последствията пред дипломатическите отношения.

Исторически паралели и правна неяснота

Арабистът професор Владимир Чуков припомни пред Нова телевизия аналогията с 2010 г. и „Флотилията на свободата“, тръгнала от Атина. „Имаме абсолютно същия казус, същите лозунги, същите правни спорове. Разликата е в мащаба – сега имаме много повече лодки и по-широк международен отзвук“, коментира той.

Според Чуков основният дебат тогава и днес е дали израелската интервенция е станала в международни или в териториални води – въпрос, който остава неясен и спорен от гледна точка на международното право.

Българският гражданин и израелската практика

Професор Чуков обясни, че Израел традиционно разделя задържаните на две категории – „нелегални мигранти“ и „свързани с терористична дейност“. По думите му българският участник във флотилията най-вероятно ще попадне в първата.

„Като български гражданин, от страна с нормални отношения с Израел, той ще бъде класифициран като незаконен мигрант и ще бъде депортиран. В паспорта му обаче ще има черен печат – забрана за влизане в Израел в следващите 100 години“, заяви арабистът.

Той подчерта, че останалите задържани, особено онези, които откажат доброволно да подпишат документи за екстрадиция, могат да се сблъскат с по-дълги процедури или дори обвинения. Особено внимание ще бъде насочено към политическите фигури на борда, сред които е бившият кмет на Барселона, както и евродепутати.

Очакванията за бързо развитие на казуса

Въпреки напрежението професор Чуков прогнозира, че случаят с българския гражданин ще приключи в рамките на няколко дни. „България няма интерес от конфронтация, а и позицията ни е балансирана. Очаквам бързо разрешаване на казуса с г-н Димитров. Испанските граждани може да се окажат в по-сложна ситуация“, посочи той.

Според експерта, макар глобалната флотилия „Сумуд“ да има значителен международен отзвук, последиците за различните участници ще зависят от националния им произход и от това доколко държавите им са готови да влизат в конфликт с израелските власти.

