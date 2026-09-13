100-годишна забрана заплашва българина от флотилията за Газа
Експерти предупреждават за правен хаос и дипломатическо напрежение след действията на Израел
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Експерти предупреждават за правен хаос и дипломатическо напрежение след действията на Израел
Това е второто голямо постижение за годината за единия от тях
За това съобщи във Фейсбук Георги Мъндев, който е откупил реликвите
Васил Димитров е почетен професор в Нов български университет, където преподаваше
При толкова университети у нас има само една катедра и една клиника по алергология В България прилагаме всички световни новости в диагностиката и леч...
Правителството ще предложи на президента да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Васил Димитров като началник на щаба на Съвместното кома...