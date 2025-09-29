Извънредно! Тръмп готви „нещо безпрецедентно“ за Близкия изток

Сензация и напрежение се очакват във Вашингтон.

Доналд Тръмп посреща за четвърти път в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху – рекорд за втория мандат на американския президент.

Срещата идва на фона на продължаващата война в Газа и обещанието на Тръмп за „нещо специално и безпрецедентно“, което може да промени баланса в Близкия изток.

Историческа среща с високи залози

Нито един друг световен лидер не е посещавал Белия дом толкова често, откакто Тръмп започна втория си мандат. Израелските власти се подготвят за напрегнат разговор, а американските медии твърдят, че Израел е близо до съгласие с предложението на президента. Вашингтон планира да представи план за край на войната в Ивицата Газа, като веднага след разговорите е насрочена съвместна пресконференция.

Планът, който може да разтърси региона

В своята платформа Трут соушъл Тръмп написа: „Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем.“

Миналата седмица в Ню Йорк, по време на срещите в централата на ООН, той вече е представил нов план пред арабски и ислямски лидери. Предложението включва постоянно прекратяване на огъня, освобождаване на всички израелски заложници на „Хамас“ и разполагане на международни стабилизиращи сили в обсадения анклав. Международен надзорен орган трябва да контролира палестинска комисия, която да управлява Газа в преходния период.

Нетаняху остава непреклонен

Въпреки дипломатическия натиск, израелският премиер не показва отстъпчивост. Пред Общото събрание на ООН той заяви, че Израел ще „довърши работата“ срещу „Хамас“ и отхвърли идеята за палестинска държава, макар голяма част от международната общност да настоява за това.

Така предстоящата среща между двамата лидери може да се превърне не само в дипломатическа сензация, но и в ключов момент за бъдещето на целия регион.

