Дойде годишният маратон на Путин пред камерите
Много въпроси, малко изненади и познат сценарий от Москва
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Много въпроси, малко изненади и познат сценарий от Москва
Руският президент готов на среща с Тръмп
Годишната пресконференция на руския президент Владимир Путин ще се проведе днес. Както винаги, тя се очаква с голям интерес. Това е 11-та поредна срещ...