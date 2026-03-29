Задържаха шофьора, блъснал полицай и избягал край Белица

Шофьорът, който тази нощ блъсна полицейски служител край Белица и избяга от мястото, е задържан при специализирана операция на МВР. Инцидентът е станал малко след полунощ на изхода на града в посока село Краище.

Пострадалият полицай е с травми на бедрото и коляното и е транспортиран в „Пирогов“. Разследването по случая продължава, а мотивите за бягството остават неясни.

По данни на МВР около 00:19 часа полицейски екип е забелязал спрял лек автомобил „Тойота Корола“. При опит за проверка водачът внезапно потеглил на заден ход и блъснал един от служителите, след което напуснал мястото.

Автомобилът е открит по-късно изоставен в село Елешница. В хода на последвалите действия е установен и задържан водачът - 41-годишен мъж от село Баня, община Разлог.

По първоначална информация няма данни мъжът да е шофирал под въздействие на алкохол или наркотици. Причините за бягството му засега не са изяснени. Установено е, че той е познат на органите на реда.

Допълнително стана ясно, че задържаният живее на съпружески начала със бившата полицайка Симона Лулеова. Тя беше задържана през 2023 година, след като в автомобила ѝ бяха открити близо половин килограм канабис.

По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение, като задържаният остава в ареста.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com